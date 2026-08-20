Cienciano vs. Botafogo: los resultados que necesita el 'Papá' para clasificar a cuartos de final de la Sudamericana 2026

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cienciano se encuentra a pocas horas de enfrentar a Botafogo por el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Si bien el cuadro cusqueño parte con la ventaja de una goleada obtenida en el cotejo de ida, ahora jugará en Brasil, donde el 'Fogao' se hace fuerte con el aliento de su gente. Por tal motivo, conoce aquí qué resultades necesita el 'Papá' para clasificar a la siguiente fase del certamen continental.

Los resultados que necesita Cienciano para clasificar a 4tos de final de la Sudamericana

Este jueves, 20 de agosto, los dirigidos por Horacio Melgarejo continuarán con la eliminatoria en el Estadio Olímpico Nilton Santos, en Río de Janeiro, hasta donde llegará con un contundente 6-1 a su favor por lo que buscará controlar el juego y asegurar su clasificación a cuartos de final de la Sudamericana.

Mientras que al frente tendrá al 'Fogao' que cuenta con la convicción de poder revertir dicho marcador adverso ya que contará con el apoyo de su hinchada, sin embargo, no contará con la presencia del estratega Franclim Carvalho debido a que fue destituido y su cargo será asumido interinamente por Rodrigo Bellao, actual director técnico de la Sub-20 del conjunto carioca.

Hay que señalar que la diferencia de cinco goles le ofrece al combinado nacional la gran oportunidad de lograr una hazaña y asegurar su boleto a la siguiente fase. En caso gane Cienciano es un escenario totalmente favorable.

Asimismo, en caso el partido quede igualado también le beneficiará al conjunto imperial y en el contexto en el que pierda ante Botafogo ello se definirá por la cantidad de goles que anotaría, en el caso que Cienciano pierda por cuatro goles clasifica de todas maneras, en caso pierda por cinco goles forzaría penales y si es derrotado por seis goles el 'Papá' le dirá adiós a la Sudamericana.

Cienciano vs. Botafogo: hora y dónde ver el partido

El cotejo entre Cienciano y Botafogo está programado para desarrollarse este jueves 20 de agosto desde las 7:30 p.m. en el estadio Nilton Santos, en Brasil.

Además, este encuentro podrá verse en vivo y en directo por la señal de ESPN. Además, podrás seguir todos los mejores pasajes del cotejo a través de la transmisión en directo de Radio Exitosa.

Cienciano vs. Botafogo: posibles alineaciones

Cienciano saldría al terreno de juego con la misma alineación del partido de ida: Italo Espinoza, Carlos Cabello, Rotceh Aguilar, Kevin Becerra, Sebastian Cavero, A. Robles, Santiago Arias, Alonso Yovera, Henry Caparo, Matias Succar, Alejandro Hohberg.

Por su parte, Botafogo mandaría la siguiente oncena para enfrentar al 'Papá': Warleson, Vitinho, Nahuel Ferraresi, Gabriel Pereira Justino, A. Telles, Danilo Oliveira, C. Medina, Kauan Almeida, Alvaro Montoro, Lucas Villalba, Arthur Cabral.

En conclusión, Cienciano jugará ante Botafogo por la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 y en el mejor de los casos empatar o perder por cuatro goles aún haría que tenga la oportunidad de clasificar a cuartos de final de la Sudamericana y en caso pierda por 6 goles será eliminado.