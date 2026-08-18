Fiscalía investiga a dueño de La Bella Luz por presunta omisión de denuncia de Naldy Saldaña

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía abrió una investigación preliminar contra Óscar Custodio, propietario de La Bella Luz, por la presunta omisión de denuncia y encubrimiento real tras el caso de Naldy Saldaña, quien aseguró haber comunicado los presuntos tocamientos indebidos atribuidos a César Sánchez.

Fiscalía pone bajo investigación a Óscar Custodio

Según el Ministerio Público, la Fiscalía inició una investigación preliminar contra Óscar Custodio, propietario de la orquesta La Bella Luz, por la presunta comisión de los delitos de omisión de denuncia y encubrimiento real, luego de que tomara conocimiento de los hechos denunciados por Naldy Saldaña.

La nueva investigación busca determinar qué ocurrió después de que la cantante comunicara los presuntos tocamientos indebidos que atribuye al entonces director musical César Sánchez Chavesta . La cantante ha sostenido que informó sobre lo ocurrido a responsables de la agrupación antes de acudir a las autoridades.

🚨 #LoÚltimo | Décima Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte (Tercer Despacho) inició investigación preliminar a Óscar Custodio, propietario de la orquesta musical 'La Bella Luz' por no denunciar los presuntos tocamientos en agravio de N. S. (26) realizados por parte... pic.twitter.com/we1jx7NkmU — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 18, 2026

El caso de Custodio es distinto al proceso seguido contra César Sánchez, quien es investigado por los presuntos tocamientos indebidos denunciados por Saldaña. De esta manera, la Fiscalía analiza ahora si existió una posible responsabilidad posterior relacionada con el conocimiento de los hechos y la falta de denuncia.

La investigación también ocurre después de que Custodio reconociera públicamente que no actuó de inmediato para separar a Sánchez de la agrupación. En una conferencia de prensa, el empresario admitió que priorizó el funcionamiento de la orquesta y reconoció que el vínculo familiar pudo influir en su decisión.

El propietario reconoció que cometió un error

"Yo fallé en priorizar el trabajo de la orquesta", afirmó Custodio durante una conferencia de prensa, al explicar por qué no apartó inmediatamente a César Sánchez después de conocer el pedido de Naldy Saldaña. El empresario agregó que asumía su responsabilidad por la manera en que manejó inicialmente la situación.

Custodio también señaló que Naldy y su pareja le pidieron retirar a Sánchez de la agrupación. Sin embargo, explicó que tomó decisiones considerando la continuidad laboral de la orquesta y su relación familiar con el entonces director musical, situación que ahora forma parte del contexto de la investigación fiscal.

El empresario posteriormente ofreció disculpas públicas a Saldaña y aseguró que colaboraría con las autoridades. Además, César Sánchez fue separado definitivamente de La Bella Luz, mientras que Óscar Junior Custodio asumió el control de la agrupación en medio de la crisis generada por la denuncia.

El caso también mantiene abierta la investigación contra Sánchez Chavesta por los presuntos tocamientos indebidos denunciados por Naldy Saldaña. La cantante sostiene que los hechos no habrían sido aislados y que ocurrieron mientras todavía formaba parte de la conocida agrupación de cumbia.