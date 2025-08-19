Ledesma rechaza decisión que suspende investigaciones contra Dina Boluarte: Un fallo desastroso

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En diálogo con Exitosa, la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, rechazó el fallo del TC que ordena suspender las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte.

Rechaza fallo

Ledesma calificó el fallo como "desastroso", pues considera que las investigaciones judiciales se tienen que realizar de forma eficiente y oportuna, algo que la decisión del TC evita.

"Yo no voy a esperar, como dice el Tribunal, que las investigaciones se suspendan hasta cuando Boluarte acaba su mandato. Mientras tanto, todas las fuentes, las evidencias que se puedan recabar para luego, cuando termine su mandato, se pueda imputar alguna responsabilidad se están debilitando", explicó.

Manifestó que es importante que las pruebas se tengan que asegurar para que el presidente pueda responder a la justicia al terminar su mandato. Agregó que la decisión de la entidad encargada de interpretar la carta magna afecta la idoneidad y efectividad de las investigaciones judiciales.

"Como las evidencias ya van a estar afectadas porque no van a ser recabadas oportunamente, el efecto final ¿Cuál va a ser? La absolución, la impunidad, porque la prueba es débil", expresó.

Según la exmagistrada del TC, el fallo da "carta blanca" para los actos de corrupción, pues al no ser investigado el presidente podrá cometer actos ilícitos.

"Ahora puede realizar todos los actos ilícitos que se le pueda ocurrir y ningún fiscal va a poder iniciar investigaciones o allanar o intervenir para tomar pruebas, nada. Sino suspender todas las acciones hasta que culmine su mandato. Esto nos lleva a que las investigaciones sean débiles y que terminen en la impunidad y segundo, puede ser una carta blanca para la corrupción", consideró Ledesma.

¿Qué dice el fallo del TC?

La institución encargada de interpretar la carta magna resolvió que la inmunidad presidencial "resulta estrictamente necesaria tomando en cuenta la naturaleza del cargo y la especial relevancia de su adecuado ejercicio en el marco del régimen político".

Asimismo, el TC establece que "el inicio del proceso penal contra el titular de la Presidencia de la República en ejercicio, se efectuará una vez culminado el antejuicio político ante el seno del Congreso de la República y luego de que se haya determinado 'ha lugar la formación de causa' y, además, se emita la 'resolución acusatoria de contenido penal'"

Es por ello que, la expresidenta del Tribunas Constitucional rechazó el fallo que declara fundada la demanda impuesta por el Ejecutivo y ordena suspender investigaciones contra Dina Boluarte.