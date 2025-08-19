Atentado contra ingeniera civil en Comas: Fiscalía inicia investigación por tentativa de homicidio

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Luego del atentado contra una ingenieria civil en Comas, a quien dispararon mientras supervisaba una obra de la municipalidad, la Fiscalía anunció el inicio de una investigación preliminar contra los que resulten responsables.

Investigación del suceso

El Primer Despacho de la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte comunicó que la indagación se basará en la comisión del delito de tentativa de homicidio contra la mujer de 27 años, quien fue atacada por dos facinerosos, sufriendo impactos de bala en el abdomen y la pierna.

Por su parte, el fiscal provincial a cargo, Ronald Caballero Benites, ordenó a efectivos de la Policía Nacional del Perú del Departamento de Investigación Criminal de Comas se encargue de gestionar las diligencias correspondientes.

🚨#FiscalíaActúa | Fiscalía inicia investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de una ingeniera civil, quien fue herida de bala mientras supervisaba una obra del municipio de Comas.



Asimismo, se dispuso que estos agentes recopilen las declaraciones de la afectada, así como de los uniformados que participaron en la escena de los hechos, además de recabar informe médico, historía clínica de la víctima e imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en la zona .

Por último, se determinó la inspección técnico policial, entre otras pericias que puedan brindar el paradero de los delincuentes que agredieron a la mujer de 27 años.

¿Cómo fue atacada la ingeniera civil?

Con un total de cuatro balazos una joven ingeniera civil de 27 años fue cruelmente atacada, mientras supervisaba una obra pública de la Municipalidad de Comas.

Según información preliminar, el hecho sucedió el pasado viernes 15 de agosto, en la avenida Los Pinos en la urbanización El Pinar, donde llegaron dos sujetos y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra la mujer, provocando que resulte herida del abdomen y la pierna.

La víctima cayó despavorida en el pavimento, donde fue socorrida por los vecinos. Momentos después, fue llevada al Hospital Sergio Bernales en Collique, en una patrulla del Serenazgo local.

Trascendió que, antes de escapar a bordo de una motocicleta, los atacantes lanzaron una carta extorsiva, donde figuraba un número telefónico proveniente de Bolivia, con el mensaje de: "Comunícate".

El manuscrito fue entregado a efectivos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Comas, para que sea utilizado como materia de investigación.

De esta manera, se conoció que el Primer Despacho de la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte anunció el inicio de una investigación preliminar contra los que resulten responsables de la tentativa de homicidio contra una ingeniera civil, que fue atacada a balazos cuando supervisaba una obra pública en Comas.