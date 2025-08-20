Pleno del Congreso aprueba reconocer al perro pastor Chiribaya como Patrimonio Cultural de la Nación

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte del Primer Pleno Regional desarrollado por el Congreso este martes 19 de agosto, la representación nacional aprobó -por unanimidad- declarar de interés nacional el reconocimiento de la raza canina perro pastor Chiribaya como Patrimonio Cultural de la Nación.

Con 92 votos a favor , el Parlamento exoneró de segunda votación el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 9397, el cual fue presentado por la congresista Magaly Ruiz Rodríguez (Alianza Para el Progreso), el pasado 31 de octubre del 2024.

Reconocimiento a mascota peruana

El texto sustitutorio reconoce la raza canina perro pastor Chiribaya como Patrimonio Cultural de la Nación, asimismo, declara de interés nacional su investigación, protección, conservación y puesta en valor de esta raza, "en atención a su importancia histórica, arqueológica, biológica y genética", como parte del legado de la cultura Chiribaya, civilización precolombina que se desarrolló en el sur del Perú.

La norma firmada por la parlamentaria Susel Paredes (presidenta de la Comisión de Cultura), destaca que los principales restos de esta raza fueron descubiertos en el actual distrito de El Algarrobal, provincia de Ilo, departamento de Moquegua, lugar donde actualmente funciona el Museo de Conservación.

En ese sentido, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Cultura, el Gobierno Regional de Moquegua y la Municipalidad Provincial de Ilo, realizarán las coordinaciones necesarias en el marco de sus atribuciones y competencias.

Texto sustitutorio

Objetivos del proyecto de ley

De acuerdo con el proyecto de ley presentado por la legisladora Magaly Ruiz, se busca difundir y promover la importancia del perro pastor Chiribaya mediante actividades educativas, museográficas, culturales y turísticas, en coordinación con las autoridades locales y regionales de las zonas donde se desarrolló la cultura Chiribaya.

Del mismo modo, el Ministerio de Cultura se encargará de "promover, articular y coordinar" las acciones y actividades en torno a la protección y difusión de la mencionada raza canina. Asimismo, el Ministerio de Agricultura será responsable de reglamentar la presente ley, pudiendo encargar a las entidades públicas o privadas la conservación, fomento de la crianza y exportación del perro pastor chiribaya del Perú.

Por su parte, los titulares de los ministerio señalados, expondrán ante la Comisión de Cultura del Congreso, el informe anual de las actividades y logros alcanzados en torno a la protección, conservación y difusión del perro pastor Chiribaya, esto antes del 30 de marzo de cada año.

De esta manera, el Parlamento aprueba una ley en favor de la protección de esta raza canina originaria del sur del país.