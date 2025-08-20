RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Judiciales

Ministerio Público cuestiona fallo del TC que suspende investigaciones de Dina Boluarte: Podrían eliminar pruebas

El vocero de la Fiscalía, Victor Cubas, cuestionó la decisión del Tribunal Constitucional que ordena suspender investigaciones contra Dina Boluarte, pues advierte que se puede eliminar pruebas y testigos.

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 20/08/2025

En entrevista con Exitosa, el vocero de la Fiscalía, Víctor Cubas, cuestionó el fallo del Tribunal Constitucional que ordena la suspensión de las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte. 

Fiscalía cuestiona fallo del TC

Cubas no descartó que la decisión del TC pueda permitir que se eliminen testigos y se borren pruebas de los casos contra la mandataria. 

"El Ministerio Público manifiesta su preocupación porque la decisión del Tribunal Constitucional podría (...) generar impunidad. Porque si se descubre un hecho que está fuera de los supuestos del artículo 117 y no se puede investigar en su momento, una vez descubierto el hecho podrían perderse valiosos elementos de prueba, podría eliminarse testigos, podría borrarse pruebas", explicó. 

Noticia en desarrollo...

