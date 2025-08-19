Atentado en Trujillo: Liberan a sospechosos de detonación de explosivos que dejó varias viviendas afectadas

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El comandante general de la Policía Nacional (PNP), Víctor Zanabria, confirmó la liberación de los cuatro sujetos sospechosos de la detonación de explosivos que afectó a varias viviendas en la avenida Perú, en Trujillo (La Libertad). Además, responsabilizó al Ministerio Público por esta decisión.

Ministerio Público responsable de liberación de detenidos

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, Zanabria brindó detalles sobre el caso que causó conmoción en los ciudadanos de Trujillo. Según indicó, la Policía Nacional continúa realizando su labor de investigación para desarticular a las organizaciones criminales que vienen operando en la región.

"La Policía hace un trabajo y nos tenemos que enfrentar a los propios operadores de justicia para desvirtuar el trabajo que hemos realizado. Se está obteniendo flagrancia, se obtienen videos del vehículo que se está utilizando, la excusa más común es decir 'soy el conductor y estaba haciendo taxi' (...) Hay cuatro detenidos que han sido liberados por los operadores de justicia", dijo a la prensa, este martes 19 de agosto, desde Dirincri en Trujillo.

De tal modo, el comandante PNP responsabilizó al Ministerio Público de la liberación de los cuatro presuntos implicados en dicho atentado perpetrado el último jueves 14 de agosto. Según indicó, uno de los detenidos sería quien habría tenido el rol de chofer que condujo el vehículo en el que se transportó a los demás sujetos para realizar el acto criminal.

En tal sentido, Zanabria informó que el supuesto "taxista" usó un argumento, que comúnmente se suele usar por otros delincuentes. En su defensa, negó haber participado del atentado. Según precisó el detenido, solo cumplía con su labor de "taxi" y habría cobrado 8 soles por dicha carrera.

PNP continúa su labor

Cabe mencionar que, el comandante general resaltó el trabajo que realizó la Policía Nacional para intervenir y detener a los presuntos implicados; sin embargo, precisó que a pesar de tener pruebas contundentes, los operadores de justicia toman decisiones que vulneran las investigaciones.

"Igual nosotros seguimos trabajando, hay información muy importante que se ha obtenido de las declaraciones iniciales y que ya aquí la región, a través de nuestra oficina de inteligencia y la división de investigación criminal, que lidera el coronel Guamán, nos dará resultados en muy poco espacio", detalló Zanabria, quien precisó que actualmente, ya no hay detenidos que se encuentren implicados en el caso.

