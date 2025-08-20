Abogado de Boluarte niega que fallo del TC beneficie únicamente a su patrocinada: Esta regla la han tenido otro presidentes

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el abogado de Dina Boluarte, Joseph Campos, se pronunció respecto del fallo del Tribunal Constitucional (TC), que suspendió investigaciones contra la mandataria. Según precisó, dicha decisión no beneficiaría a su patrocinada; además, aseguró que esta regla la han tenido todos los presidentes.

Fallo del TC no sorprendió a Boluarte

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el letrado indicó que la decisión de Tribunal Constitucional no fue una sorpresa para la mandataria Boluarte Zegarra. Además, precisó que resulta ser "falso" que se esté consagrando una impunidad ante los cuestionamientos.

"Esta regla no se inventó para la presidenta Boluarte, esa regla la ha tenido Fujimori, Toledo, García, Humala, Kuczynski y todos, saben donde están y cuál es su situación jurídica actual (...) Lo importante es, quizás, que este país sea el único, por lo menos del continente, que tiene a todos sus expresidentes presos, procesados e investigados", dijo a nuestro medio.

De tal modo, Campos fue enfático al señalar que esa regla no solo ha caído solo sobre la jefa de Estado, Dina Boluarte, sino sobre todos los presidentes que ha tenido el Perú, por lo que recordó que estos han terminado presos, procesados o investigados. Por lo tanto, considera que el hecho de suspender las investigaciones contra Boluarte, no se trataría de darle impunidad.

"Acoso de investigaciones"

En tal sentido, precisó que dicha regla solo busca que el presidente a cargo realice su labor de gobernar el país, pero sin el "acoso" por parte de las investigaciones fiscales; ello solo hasta que culmine su mandato y recién ahí se pueda indagar.

"Lo que resulta siendo, es que esto se va a esperar a fin del 2026, ya faltan meses, a ella (Dina Boluarte) esta regla, es la que menos le favorece, porque lo que hace la evaluación política que trasciende a esta norma, es precisamente es evitar el deterioro político de una autoridad, ya tiene el deterioro, en realidad esto le va a servir a los presidentes que vienen", detalló.

Presidenta del TC se pronuncia

Como se recuerda, el Tribunal Constitucional ordenó el martes 19 de agosto la suspensión de las investigaciones contra Dina Boluarte. Por tal motivo, la presidenta del TC, Luz Pacheco, aclaró los motivos por las que se tomó esta decisión y que la investigación por parte de la fiscalía continuará.

Pacheco sostuvo que la suspensión de las investigaciones contra Dina Boluarte no implica que el Ministerio Público deje de indagar al respecto. En ese sentido, señaló que cualquier presidente sí debe ser investigado, pero con las limitaciones que impone la Constitución Política del Perú.

De esta manera, el abogado de Dina Boluarte, Joseph Campos, rechazó que el fallo Tribunal Constitucional genere impunidad y recalcó que el colegiado se encarga de defender la Constitución.