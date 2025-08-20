¿Qué ocurre si Alianza Lima empata ante U. Católica por el partido de vuelta de la Copa Sudamericana?

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Con la ilusión copera en alto, Alianza Lima viajó a Ecuador para enfrentar una vez más a U. Católica en el partido de vuelta de la Copa Sudamericana 2025. Ante este decisivo duelo, muchos hinchas blanquiazules se preguntan qué ocurre si el plantel de 'Pipo' Gorosito logra sacar un empate en Quito, y aquí te lo explicamos.

¿Y si Alianza empata ante U. Católica?

Tras el 2-0 conseguido en Matute, el cuadro dirigido por Néstor Gorosito llega a Ecuador con el panorama a su favor para avanzar de ronda. Ese triunfo permite que los íntimos clasifiquen con una victoria, un empate o hasta con una derrota por un solo gol de diferencia frente a Universidad Católica de Quito.

El reglamento del torneo indica que, si el empate se produce en los 90 minutos (0-0, 1-1 o 2-2), avanzará Alianza Lima por su mejor diferencia global. En cambio, si el resultado en Quito es 2-0, 3-1 o 4-2 a favor del local —igualando el marcador global— el pase se definirá mediante tanda de penales.

¿Qué necesita Alianza para clasificar a cuartos?

El hincha blanquiazul tiene motivos para soñar. A los íntimos les basta con empatar esta revancha para quedarse con la llave y así meterse entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana. Incluso una derrota por la mínima diferencia (1-0 o 2-1) los pondría en la siguiente fase del torneo continental.

Naturalmente, una nueva victoria reforzaría el buen momento del equipo bajo la dirección de 'Pipo' Gorosito, que ha mostrado solidez defensiva y efectividad ofensiva en el plano internacional.

Por eso, la premisa es no desesperar ni perder el orden táctico que le dio resultado en casa. Y ante un rival obligado a salir a buscar el partido desde el primer minuto, la opción de golpear de contragolpe suena tentadora para los victorianos.

Dónde y cuándo ver el Alianza vs U. Católica

Por lo general, los encuentros de la Copa Sudamericana se ven por ESPN, pero esta vez el popular canal deportivo no tendrá los derechos del partido, tampoco Disney+, pero el duelo irá EN VIVO por DIRECTV para Bolivia, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay.

El partido está programado para hoy, miércoles 20 de agosto, a las 19:30 horas de Perú y Ecuador. Para los aficionados en el resto de América, el duelo comenzará a las 18:30 en México, 19:30 en Colombia, 20:30 en Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos, y 21:30 en Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay.

Alianza Lima se juega su pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana en Quito, y como hemos detallado, incluso un empate le permitiría avanzar gracias al resultado favorable de la ida. El cuadro victoriano mantiene así varias opciones para quedarse con la llave y seguir soñando en el torneo internacional.