Judiciales
Hoy vence el plazo

Delia Espinoza envía carta notarial a la JNJ: Por no cumplir con su reposición como fiscal de la Nación

Por no haberla repuesto como fiscal de la Nación tras el fallo del Poder Judicial, Delia Espinoza envió una carta notarial a la JNJ al no incorporar ningún acuerdo del Pleno o resoluciones vinculadas.

Delia Espinoza envió carta notarial a la JNJ.
22/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 22/10/2025

El plazo para que Delia Espinoza retome sus funciones como fiscal de la Nación vence este miércoles 22 de octubre y hasta el momento, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), no ha cumplido con el mandato del Poder Judicial. Ante ello, la defensa de la magistrada envió una carta notarial al constatar que no se ha incorporado ningún acuerdo.

Exigencia inmediata de Delia Espinoza

La misiva fue dirigido a la secretaria general de la JNJ, Melody del Carmen Fuentes Jara. La defensa de la extitular del Ministerio Público solicita la remisión inmediata de las copias fedeteadas constancias de los acuerdos del Pleno y las resoluciones vinculadas a la ejecución de la Resolución N° 5, que anula la suspensión de Espinoza Valenzuela.

"En caso de inexistencia de acuerdos o resoluciones sobre lo requerido, solicito se me remita constancia oficial de dicha inexistencia, emitida por la Secretaría General", precisa la tercera solicitud del oficio.

Carta notarial de Delia Espinoza enviado a la JNJ.
En desarrollo...

 

