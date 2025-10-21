Domingo Pérez niega que Fiscalía haya errado durante proceso contra Keiko Fujimori por caso 'Cócteles'

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En entrevista con Exitosa, el fiscal José Domingo Pérez se refirió a los cuestionamientos que ha recibido por la nulidad del caso 'Cócteles'. "Hay actores que quieren instalar en la opinión pública que la Fiscalía ha errado", comentó

Niega error de la Fiscalía

El fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, indicó que se busca dirigir la atención pública como una perdida de la Fiscalía ante el caso 'Cócteles'. Ante ello, indicó que estas declaraciones funcionarían como una estrategia de comunicación que desvirtúa la investigación contra Keiko Fujimori.

"Hay una repetición por diversos actores que quieren instalar en la opinión pública que la Fiscalía ha errado y recientemente, lo tengo que decir, porque es una estrategia comunicativa que pretenden instalar estas personas, de que este caso y los casos de aportes de campaña le han costado al Perú millones de soles".

En ese sentido, señaló un "activismo" en medios de comunicación por parte de abogados del partido político Fuerza Popular y otras figuras de su sector que estarían buscando la impunidad de Fujimori. "Están buscando la impunidad de sus crímenes", señaló Domingo Pérez.

Fiscalía no se ha equivocado en la tipificación

Domingo Pérez defendió su defensa legal en la investigación por lavado de activos seguida contra Fujimori. En ese sentido, cito la votación de la magistrada Luz Pacheco emitió un voto en contra para no dejar sin efecto el caso seguido contra la lideresa de Fuerza Popular.

En ese sentido, especificó el fundamento de la magistrada quien señala que la alegación de que no era delito de lavado de activos recibir dinero de Odebrecht para la campaña de 2011 ya fue resuelta por el TC en el 2019.

"Señala que la Fiscalía no se ha equivocado en la tipificación que es delito de lavado de activos la imputación, pero es el Poder Judicial el que tiene que resolver este cuestionamiento que la defensa plantea respecto a una calificación jurídica, para el TC del año 2019 ese problema estaba zanjado", aseveró.

Adicionalmente, el fiscal indicó que le "sorprende ampliamente" que el TC haya analizado el pedido de organización criminal, alegato que no fue presentado por la defensa legal de Fujimori. "En ningún momento la señora Fujimori señaló que estaba afectada por la calificación del delito de crimen organizado", sentenció Domingo Pérez.

Por ello, el fiscal José Domingo Pérez señaló que no ha incurrido en un error fiscal la acusación en contra de Keiko Fujimori en el caso 'Cócteles'.