Virales
Recibe fuertes críticas

Tiktoker Lemon Pay causa INDIGNACIÓN tras HUMILLAR a ancianos lanzándoles billetes al suelo

El creador de contenido conocido como Lemon ha causado indignación en la redes sociales al grabar un video en el que se le observa lanzándoles billetes a ancianos.

Tiktoker Lemon Pay causa INDIGNACIÓN tras HUMILLAR a ancianos
Tiktoker Lemon Pay causa INDIGNACIÓN tras HUMILLAR a ancianos

22/10/2025 / Exitosa Noticias / Virales / Actualizado al 22/10/2025

El creador de contenido peruano conocido como Lemon Pay se encuentra en el ambiente mediático luego que realice una grabación en la que se le observa lanzándoles billetes al suelo. Ello ha causado la indignación de diversos usuarios en las redes sociales.

¿Qué sucedió con el TikToker Lemon Pay?

El popular influencer ha generado una ola de críticas tras la publicación de un audiovisual en YouTube bajo el nombre de "experimento social" en el que lanza dinero a personas de la tercera edad tras preguntarles si son pobres.

Esta grabación de inmediato ocasionó que los seguidores del tiktoker y cibernautas calificaron lo realizado por este personaje como una humillación dirigido a personas indigentes y ancianos.

En el cuestionado clip, el tipo de indumentaria oscura se acerca a un total de cinco adultos mayores, entre los que resaltan algunos que se dedican a la venta ambulatoria y otros identificados como indigentes y les formula la interrogante: ¿Desean dinero?

Frente a las respuestas afirmativas, Lemon Pay procede a lanzar el billete hacía el suelo lo que genera la mirada de desconcierto e incomodidad y todo grabado frente a la cámara.

Así trató Lemon Pay a los ancianos

Ante la consulta, la primer anciana le responde que sí quiere la plata ante ello Lemon Pay lanza un billete al suelo, frente a este gesto la mujer procede a recogerlo y el titkoker le expresa que es para ella.

A un segundo anciano le realiza la misma pregunta y le revela que requiere ese dinero para comer. Frente a la respuesta una vez más tira, sin reparación, el dinero al suelo. Lo que ocasionó que el hombre de la tercera edad se incline para recogerlo.

Posteriormente, a un tercer adulto mayor, que se encontraba sentado en una banca comiendo, le consulta si es pobre a lo que este responde afirmativamente, tras ello el titkoker lanza por tercera vez el dinero. Lo mismo sucedió con un cuarto y quinto abuelito.

Indignación en redes sociales

El regisstro audivisual se viralizó de inmediato en Instagram y TikTok generando una serie de críticas por parte de los usuarios quienes se mostraron disconformes por lo que realizó el influencer.

"Esto no es ayuda, es una burla", "Las personas mayores merecen dignidad y respeto", "Deberían cancelarle su cuenta", fueron algunos de los comentarios.

Se concluye que, luego de publicar un video en el que se le observa lanzándoles billetes a varios ancianos, el titkoker peruano conocido como Lemon Pay causó indignación en las redes sociales generando a su vez una ola de críticas por parte de los usuarios.

