Luis Advíncula es denunciado en Argentina: Lateral de Boca Juniors provocó choque y se fugó según agraviada

22/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El lateral derecho de la selección peruana, Luis Advíncula, vuelve a estar en medio del ambiente mediático luego de ser acusado de provocar un accidente de tránsito en Argentina.

Luis Advíncula es denunciado

En medio de los rumores sobre una posibilidad de salida de Boca Juniors, Luis Advíncula ha sido noticia por un hecho extrafutbolistico. El defensor recibió una denuncia policial por un choque automovilístico que se registró el pasado 28 de agosto en la localidad de Canning, en Buenos Aires.

Si bien el siniestro ocurrió meses atrás, se ha dado a conocer recientemente porque debido a que la agraviada publicó un video en el que exhibe cómo quedó su auto tras recibir una abolladura en la parte delantera.

"POV: te choca Advíncula, se da a la fuga y la Policía lo encuentra. ¿Adivinen si la Policía labró un acta? JA", se lee en un video de TikTok de la chica en cuestión, en un video que exhibe los daños del auto que ocasionó el auto, un Mercedes Benz GLC300 color gris, del jugador de 35 años.

Cabe resaltar que, el caso ya se encuentra bajo investigación judicial y, de acuerdo al medio periodístico argentino, La Nación, 'Bolt' acumula diez multas de infracción de tránsito, de las cuales cinco son por exceso de velocidad y otra por conducir sin licencia.

😡El futbolista de Boca Juniors, Luis Advíncula, protagonizó un accidente vial en Canning que rápidamente se viralizó en redes sociales.



😬La joven publicó los videos del momento y denunció públicamente lo ocurrido con ironía: "Adivinen si la Policía labró un acta"



🕣Minutos... pic.twitter.com/gm1IazMW02 — Golazo24 Oficial (@Golazo24Futbol) October 22, 2025

El hecho fue registrado por cámaras de seguridad

Adicionalmente, el portal Infobae accedió a las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del municipio local en la que exponen la maniobra indebida que ejecutó el jugador peruano a bordo de su camioneta y se reveló su posterior huida del lugar.

El incidente se produjo alrededor de la 1:20 de la madrugada (hora de Argentina) en la avenida Mariano Castex al 5000, en la que Advíncula ingresó en contramano a la rotonda con su camioneta impactando de costado contra el vehículo de la víctima, que aguardaba para incorporarse a la ruta.

No obstante, la situación se agudizó, de acuerdo al medio, cuando el lateral derecho se dio a la fuga inmediatamente sin verificar si había herido a la persona en cuestión y siguió su viaje.

En resumen, el lateral derecho de Boca Juniors, Luis Advíncula, acapara portadas no precisamente por un hecho relacionado al fútbol sino por un accidente automovilístico que se dio a conocer recientemente. En esta ocasión el jugador peruano fue denunciado por una mujer de chocar su unidad móvil y darse a la fuga.