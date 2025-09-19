Delia Espinoza fue suspendida: JNJ aprueba medida cautelar por seis meses contra la fiscal de la Nación

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Este viernes 19 de setiembre, la Junta Nacional de Justicia, decidió suspender de sus funciones a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. La JNJ aprobó la medida cautelar que la aleja del cargo por los próximos seis meses. La jueza no se presentó a la audiencia para ofrecer sus descargos.

Tenía abierto proceso disciplinario

La titular del Ministerio Público afrontaba un proceso disciplinario por no haber restituido de su cargo a Patricia Benavides. En la diligencia, presidida por Gino Ríos Patio, presidente de la ]NJ, se presentaron seis de los siete magistrados, ausentándose Francisco Távara, quien fue excluido de cualquier proceso en contra de Espinoza Valenzuela.

"Aplicar la medida cautelar de suspensión provisional a la señora Delia Milagros Espinoza Valenzuela en su condición de fiscal suprema y fiscal de la nación, por el plazo de seis meses contados a partir de la notificación de la presente resolución", dicta el documento.

Documento que suspende a la fiscal de la Nación Delia Espinoza

La suspendida fiscal de la Nación debió llegar a las instalaciones donde se desarrolló la sesión para ofrecer sus descargos del caso. Sin embargo, decidió no hacerlo y en su lugar, ofreció una conferencia de prensa desde la sede del Ministerio Público, reclamando que se le pretendía inhabilitar de forma ilegal.

Además de Ríos, los otros integrantes de la junta que firmaron apoyando la suspensión de Espinoza fueron Cayo Galindo Sandoval, Víctor Hugo Chanduvi, Germán Serkovic Gonzalez y Jaime de la Puente Parodi.

Espinoza defendió su permanencia

La abogada alegó que el proceso en su contra estaba lleno de ilegalidades e inconstitucionalidades. Además, señaló que no se hizo caso a os recursos que presentó su defensa legal. En la conferencia que brindó, lanzó preguntas, cuestionando si su presencia en la Fiscalía de la Nación representaba un riesgo para alguien.

"Yo podría estar tranquila si es que pacto, pero nunca voy a pactar y estas son las consecuencias que debo afrontar y las voy a seguir afrontando, solo pido respeto a la legalidad. Señores de la Junta Nacional de Justicia respeten el estado de derecho, respeten la autonomía del Ministerio Público", manifestó.

En conclusión, la fiscal de la Nación, Delia Epinoza, fue suspendida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por seis meses, por no haber acatado la orden de restituir de su cargo a Patricia Benavides. La abogada decidió no presentarse a la audiencia para presentar sus cargos sobre este proceso.