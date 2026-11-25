25/11/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El expresidente Ollanta Humala tomará acciones legales contra el exjuez Richard Concepción Carhuancho por las decisiones que considera arbitrarias durante el desarrollo de las investigaciones en su contra. Así lo confirmó su abogado, Wilfredo Pedraza.

Ollanta Humala demandará a exjuez Richard Concepción Carhuancho

Como parte de su diálogo con Exitosa, el representante legal del exmandatario cuestionó el desempeño del exjuez y la actuación del Ministerio Público en el caso de Ollanta Humala y Nadie Heredia.

Durante la entrevista, el abogado sostuvo que la Fiscalía habría realizado numerosas diligencias y solicitado millones de copias de documentos sin conseguir demostrar sus imputaciones. Asimismo, calificó de cuestionable la intervención de Richard Concepción Carhuancho, a quien responsabilizó por decisiones que, según su postura, carecieron de sustento.

"Objetivamente, la Fiscalía ha tenido una intervención vergonzosa en este tema porque ha sometido a un montón de apremios, pedido millones de copias de todo y, sin embargo, no ha podido probar absolutamente nada", manifestó.

Siguiendo esa línea, el defensor anunció que el exjuez afrontará una demanda por las resoluciones que habría adoptado durante el proceso judicial.

"La referencia que hace al juez Concepción Carhuancho es vergonzosa porque es un juez que ha tomado decisiones arbitrarias y que, por esa razón, por arbitrariedad de sus decisiones, va a ser demandado", afirmó.

Abogado de expresidente cuestionó decisiones del exjuez

El abogado de Ollanta Humala también cuestionó la actuación del exmagistrado en otros procesos judiciales y sostuvo que sus decisiones habrían perjudicado a numerosas personas, más allá de los personajes políticos involucrados en investigaciones fiscales.

Algunas de estas actuaciones habrían derivado en allanamientos de viviendas y detenciones preventivas que, desde su perspectiva, no contaban con fundamentos suficientes.

"Un juez de esa naturaleza, que no tendría que ser juez en nuestro país por lo arbitrario, por lo ignorante en sus decisiones, lo ilógico de sus decisiones, no puede fundamentar la arbitrariedad", expresó.

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