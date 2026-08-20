Fiscalía de la Nación asigna siete años de prisión para exministro del Interior, Juan José Santiváñez

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía solicitó siete años de prisión para Juan José Santiváñez, exministro del Interior durante el gobierno de Dina Boluarte, por el presunto delito de colusión simple

El requerimiento fue presentado ante el Poder Judicial y está relacionado con su presunta intervención en la contratación de Anatoly Brediñana como consultor bajo el Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) del Ministerio del Interior en 2024.

Además, la fiscal anticorrupción, Diana Paico, pidió 23 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y recibir determinadas distinciones.

¿Cuáles son los hechos por los que se le acusa?

Según la acusación fiscal, los hechos se remontan al 16 de abril de 2024, cuando Santiváñez era jefe del Gabinete de Asesores de Alta Dirección del Mininter y estaba próximo a asumir como viceministro.

Documento emitido por el Ministerio Público que indica la sanción a Santiváñez (El Comercio)

Ese día, Bedriñana, quien matenía una relación de amistad con Santiváñez, acudió a su despacho con su curriculum. La Fiscalía sostiene que ambos habrán acordado su contratación para ocupar plaza de consultor FAG que se encontraba vacante.

La acusación señala que Santiváñez habría entregado el currículum de Bedriñana al entonces viceministro de Seguridad Pública, Julio Díaz Zuloeta, quien posteriormente impulsó el proceso de contratación.

Cuestionan vínculo entre funcionario

Al día siguiente se elaboraron y visaron los términos de referencia. Posteriormente, Bendriñana fue contratado como asesor FAG en el Viceministerio de Orden Interno, área que quedó bajo responsabilidad de Santiváñez.

La Fiscalía también cuestiona que Bedriñana no registrara actividades suficientes en el Mininter durante el periodo inicial de su contratación y que renunciara a pocos días después.

Juan José Santiváñez y Anatoly Bedriñana coincidieron en funciones en Mininter

Más adelante, cuando Santiváñez asumió como ministro, habría solicitado nuevamente su contratación como consultor del despacho ministerial. Para la Fiscalía, esta secuencia evidenciaría un presunto favorecimiento hacia su amigo y justificaría la agravante por su condición de funcionario público.

Exministro negó los señalamientos

Santiváñez rechazó las acusaciones y calificó la imputación como débil. Sostuvo que Bedriñana tenía una amplia trayectoria en el Mininter y que no existen pruebas objetivas de que él haya intervenido para favorecer su contratación. El exministro afirmó que presentará sus argumentos durante la etapa intermedia del proceso judicial.

El investigado sostuvo que los contratos FAG no se rigen por la Ley de Contrataciones del Estado y que el caso será desestimado por el juez.