Fiscalía desestima denuncia contra rector de la UNI por presunta usurpación de funciones y abuso de autoridad

La Fiscalía de la Nación determinó que no hay delito de usurpación de funciones y abuso de autoridad en la denuncia formulada contra el actual rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y otras autoridades universitarias por parte de la exvicerrectora académica, Shirley Emperatriz Chilet Cama. Esto a raíz de decisiones internas de gobierno universitario en la casa de estudios entre abril y junio de 2025.

La Sexta Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María dispuso el archivo y desestimó la denuncia presentada en contra de Arturo Talledo Coronado, la secretaria General de la UNI, Patricia Yda Yataco Chaparro, del decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica (FIM), Tito Roberto Vílchez Vilches, del decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (FIEE), Jorge Carmelo Ramos Carrión; y el alumno Alex Obed Gonzales Trucios, por presuntos delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad.

Para el Ministerio Público, los hechos evaluados son actos administrativos y estatutarios adoptados por órganos colegiados dentro de la autonomía universitaria. Precisó que la Sesión Extraordinaria N°5 de la Asamblea Universitaria de las UNI, de fecha 25 de abril de 2025, designó por mayoría de votos a Arturo Talledo Coronado como nuevo rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, a partir del 7 de mayo de 2025 hasta el 11 de noviembre de 2026.

Arturo Talledo asumió tras la salida de Alfonso López Chau.

"No advirtiéndose que el denunciado Arturo Fernando Talledo Coronado, se hubieren arrogado facultad alguno o algún cargo de rector sin el respectivo acuerdo después de su designación por la Asamblea Universitaria, siendo actos de las actuaciones administrativas y actos administrativos enmarcados dentro la autonomía universitaria, por tanto, no correspondería al Ministerio Público proceder con la investigación penal al presumir actos de usurpación de funciones o abuso de autoridad", indica el documento.

UNI acatará virtualidad ante paro de transportistas

Al igual que otras casas de estudio, la UNI indicó, a través de un comunicado, que este jueves 21 de agosto suspenderán todas sus actividades presenciales y se harán exclusivamente de manera remota debido al paro de transportistas.

"La Universidad Nacional de Ingeniería comunica que, ante el anunciado paro de transportistas, y con el fin de garantizar la seguridad, bienestar e integridad física de los estudiantes, docentes y del personal administrativo, se dispone que el jueves 21 agosto, todas las actividades se desarrollarán de forma virtual", indicaron.

De esta manera, la Fiscalía desestimó la denuncia contra el rector de la UNI, Arturo Talledo Coronado, por los presuntos delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad.