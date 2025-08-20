RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Operativo en seis regiones

'Los Sanitarios de la Corrupción': Detienen a exfuncionarios del GORE Piura por pertenecer a organización criminal

Los miembros de 'Los Sanitarios de la Corrupción', compuesto por exfuncionarios del GORE Piura, fueron arrestados, tras ser acusados de haber recibido coimas de S/ 815 mil.

Detienen a 13 exfuncionarios del GORE Piura
Detienen a 13 exfuncionarios del GORE Piura (Ministerio Público)

20/08/2025

En un operativo llevado de manera simultánea en seis regiones, por parte de agentes de la Dirección contra la Corrupción de la Policía, lograron la captura de 13 exfuncionarios del GORE Piura, integrantes de la banda 'Los Sanitarios de la Corrupción'.

¿Qué delito se les imputa?

Los arrestados, ocho exfuncionarios del gobierno regional de Piura y cinco contratistas, fueron acusados del delito de colusión agravada, ya que, según las principales investigaciones, habrían favorecido al Consorcio Hospital Piura por el desembolso de S/815 mil.

Este monto fue adjudicado para la adquisición de equipos biomédicos que no fueron entregados en la fecha prevista, en el marco de la pandemia por el COVID 19.

Este acto ilícito habría sido realizado por trabajadores públicos del periodo 2019-2022, a través de la firma de la adenda 10, con el que se desembolsó el considerable monto.

Entre los capturados se encuentran Saúl Abán Zurita y Wilmer Wiesse Ruiz, exgerentes de Infraestructura del GORE Piura; Jim Henry Merino Merino, exabogado de la Oficina de Obras; Rodolfo Jiménez, exdirector de Obras; y Miriam Elizabeth Acuña Tenorio, representante de la empresa supervisora.

Operativo en seis regiones en simultáneo

El operativo, realizado en Piura, Lima, Chiclayo, Amazonas, Cerro de Pasco e Iquitos de manera simultánea, incluyó el allanamiento de 17 inmuebles y oficinas vinculados a los implicados, con el objetivo de recabar pruebas documentales y ejecutar las detenciones autorizadas por el Poder Judicial.

La diligencia estuvo a cargo de la fiscal provincial Fyorella Montero Talledo, del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura.

La funcionaria anteriormente mencionada también llevará a cabo la investigación del pago irregular por la gestión del mejoramiento y equipamiento del Hospital de Huarmaca, provincia de Huancabamba.

El megaoperativo, el cual movilizó a grandes cantidades de agentes especializados en la lucha contra la corrupción de funcionarios, incluyó la incautación de documentos, equipos electrónicos y otros indicios que serán evaluados como parte del proceso penal.

Por su parte, el Ministerio Público aclaró que los detenidos se mantendrán bajo custodia, mientras continúan las investigaciones preliminares correspondientes.

"De momento el que tiene mayor responsabilidad es el exgerente de Infraestructura del GORE Piura. Se le está imputando el delito de colusión agravada. Este grupo ha operado en colusión con empresas contratistas", comentó el coronel PNP Cosme Minaya Flores, jefe de la División de Investigación de Delitos de Corrupción.

De este modo, se conoció que se capturó a 13 exfuncionarios del GORE Piura, integrantes de la banda criminal 'Los Sanitarios de la Corrupción'.

