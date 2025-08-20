Betssy Chávez anuncia huelga de hambre seca: "Su secuestro político lleva más de dos años", asegura su abogado

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En diálogo con Exitosa, el abogado de la expremier Betssy Chávez, Raúl Noblecilla, criticó que su patrocinada es víctima de un "secuestro político" hace más de dos años y ratificó que la huelga de hambre seca se dará, en señal de protesta.

"Betssy Chávez es una enemiga"

En conversación con Nicolás Lucar para Hablemos Claro, Noblecilla expresó que su clienta "es una enemiga" de lo que denominó como "un régimen de una dictadura asesina y corrupta".

En esa línea, enfatizó que Chávez se declaró en hambre de huelga seca, al llegar a un "límite" por la falta de "respuestas o consideración" sobre el trato que recibe en el penal Santa Mónica, de Chorrillos.

"Es víctima de un secuestro político hace más de dos años. Ella toma la drástica decisión de dejarse morir, salvo que exista un milagro", declaró.

Denuncia de maltratos

El letrado aseguró que su representada es víctima de maltratos en su estadía en la cárcel por parte de las autoridades del centro. Recordó que Chávez denunció una organización criminal que impulsa chantajes sexuales, cobro de cupos, amenazas de muerte, entre otros delitos por parte de la directora del penal, a la jefa de seguridad y demás.

Sin embargo, pese a lo mencionado, Noblecilla contó que, luego de pesquisas realizadas, "no pasó nada" y las involucradas continuaron operando en la prisión de mujeres.

Justifica huelga de hambre seca

De ese modo, Raúl Noblecilla justificó la comitiva de la declaratoria de la huelga de hambre seca por parte de Betssy Chávez, argumentando que el acoso, abuso y vejación contra su clienta continúa.

Por lo que, a su criterio, Chávez no tuvo más opción de radicalizar su protesta y anunciar su despedida, con lo que, bajo sus palabras, sería un llamado de atención para que la población se entere que "nos gobiernan tiranos".

"El sacrificio no es solo por ella, sino también por el momento de crisis. Su muerte pueda servir para esa gran unidad que sigue esperando para revocar a los únicos enemigos de la patria, que son los que hoy nos gobiernan y que el pueblo jamás eligió", expresó.

De ese modo, señaló que la medida de su representada "no se trata de un capricho" sino de la búsqueda de una investigación del caso que ella reportó.

