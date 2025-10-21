José Domingo Pérez pidió un "receso" del juicio oral de Susana Villarán para analizar fallo del TC, según Vela

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En diálogo con Exitosa, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, se refirió al pedido del fiscal José Domingo Pérez de suspender temporalmente el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.

Justificó solicitud

La tarde del último lunes 20 de octubre, se llevó a cabo una nueva audiencia del juicio oral contra Villarán el fiscal solicitó reprogramar la sesión programada para este martes 21 de octubre para el próximo domingo 26. Vela sostuvo que el pedido se dio para aclarar los alcances de la sentencia del TC por el caso Cócteles.

"Cuando es publicada la sentencia del Tribunal Constitucional, el fiscal José Domingo Pérez estaba en plena audiencia del juicio oral de la señora Susana Villarán. Y en ese momento era imposible verificar cuáles eran los argumentos que había expresado el Tribunal Constitucional, entonces lo que él pide es un receso para poder analizar los alcances de la sentencia", explicó.

Ello, porque los alegatos de apertura de la defensa de Villarán iban por la misma línea que los sostenidos por la abogada de Keiko Fujimori. Lo que indica su representante legal es que la exalcaldesa recibió dinero para sus campañas de la no a la revocatoria y la reelección. "Le hemos imputado lavado de activos, como es lo congruente con el resto de casos, pero también corrupción de funcionarios", detalló.

Sobre declaraciones de Keiko

Vela señaló que era de esperarse que algunos miembros de Fuerza Popular quieran denunciar a los fiscales que investigaron a su lideresa, "porque son las presiones propias de irrespetar la autonomía fiscal".

Consideró que aunque no sea la propia Keiko Fujimori la que denuncie, lo harán sus subordinados o integrantes de su partido, por lo que lo califica de "amenaza" y manda un mensaje de irrespeto al sistema de justicia.

Asimismo, afirmó que las audiencias en el TC tuvieron una serie de irregularidades, como el citar al fiscal Pérez cuando la acción judicial no era en su contra y criticó la actitud de algunos magistrados al "discutir" y pedir que rebatan sus argumentos, pues "es una ruptura clara de imparcialidad".

Finalmente, aseguró que seguirán defendiendo los casos que manejan ante todo escenario y calificó la decisión del TC como un precedente nefasto. Es en ese sentido que, explicó que el fiscal José Domingo Pérez no busca suspender el juicio contra Villarán, sino pidió un receso para informarse sobre el fallo.