Caso Cócteles: Fallo del TC "disfraza" impunidad con legalidad para beneficiar un partido y su lideresa, afirma Rafael Vela

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En entrevista con Exitosa, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, señaló que el fallo del Tribunal Constitucional (TC) en el caso Cócteles se "arropa" en un argumento de legalidad. Sin embargo, aseguró que su propósito es "darle absoluta impunidad a un partido político y a su lideresa".

Rafael Vela critica fallo del TC en el caso Cócteles

El último lunes, 20 de octubre, una noticia causó revuelo no solo en el ámbito judicial, sino también político. Pues bien, el TC aprobó por mayoría el recurso de habeas corpus para dejar sin efecto el juicio contra Keiko Fujimori por el caso Cócteles, vinculado al presunto delito de lavado de activos por aportes irregulares en las campañas del 2006 y 2011.

En ese marco, para ahondar más sobre el tema, el fiscal y coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, visitó el set del programa 'Hablemos Claro'. En primer lugar, indicó que la decisión del TC en el caso Cócteles representa un antecedente nefasto, ya que 'ataca' la averiguación de la verdad; seguidamente, detalló que con ello se trataría de enfocar esto como si fuera un ataque contra el Ministerio Público e instalar en la conciencia colectiva de que se trabajó bajo el error, la perspectiva de una equivocación.

"Eso es falso", exclamó el fiscal, alegando que ellos se encuentran sometidos al control judicial, que en este caso contra Keiko Fujimori ha sido exhaustivo que ha participado la Corte Suprema de Justicia de la República en más de una oportunidad, por lo cual, lo que este fallo dejaría entrever, lamentablemente, que "el sistema de justicia se ha equivocado".

"¿O sea tantas personas se han equivocado en el Poder Judicial? Eso es inadmisible y, por cierto, revela el talante político de un fallo que se arropa en argumentos de legalidad, pero que en el fondo lo que busca es darle absoluta impunidad a un partido político y a su lideresa", expresó Rafael Vela.

