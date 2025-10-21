Rafael Vela sobre posible denuncia de Fuerza Popular en su contra: "Es una amenaza"

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, no dudó en asegurar, en diálogo con Exitosa, que la posibilidad de que Fuerza Popular lo denuncie a él y a José Domingo Pérez, suena a "una amenaza", lo que reflejaría una falta de respeto a la autonomía fiscal y administración de justicia.

Posible denuncia contra Rafael Vela tras fallo del TC

El Tribunal Constitucional (TC) aprobó por mayoría el recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Keiko Fujimori para dejar sin efecto su juicio por el caso Cócteles, vinculado al presunto delito de lavado de activos por aportes irregulares en las campañas del 2006 y 2011.

Tras ser favorecida por el organismo jurisdiccional y saber que el caso fue archivado, la lideresa de Fuerza Popular reapareció públicamente para defender los aportes recibidos por su partido y, pese a que aseguró que ella no denunciaría a los fiscales a cargo de la investigación, José Domingo Pérez y Rafael Vela, no descartó que esa decisión sea tomada por su partido y los más de 40 acusados.

En ese marco, el fiscal Rafael Vela rompió su silencio en el programa 'Hablemos Claro' no solo por la polémica decisión del TC, sino por la eventual denuncia que se prepararía en su contra "por presuntos excesos procesales". En primer lugar, calificó las recientes declaraciones de Keiko Fujimori como "una amenaza" y que, con ello, se evidencia una total falta de respeto al sistema de justicia.

"Esta amenaza es un mensaje. La Sra. Fujimori dice 'yo no lo haré, pero sí lo harán mis adláteres. Es como las organizaciones criminales que dicen yo no me mancho las manos de sangre, sino va un sicario. Eso evidentemente manda un mensaje de irrespeto por el sistema de justicia", expresó.

¿Equipo Especial Lava Jato en la mira de Fuerza Popular?

Seguidamente, durante su entrevista, Rafael Vela detalló que él, al igual que su colega del Equipo Especial Lava Jato, el fiscal José Domingo Pérez, quien acusó a Fujimori y a varios integrantes de su partido por lavado de activos, organización criminal y obstrucción a la justicia, se encuentran con la conciencia tranquila porque actuaron conforme a la Constitución y a la ley.

"Nosotros estamos acá para defendernos porque somos conscientes de que actuamos conforme a la Constitución y a ley, pero también a todo el sistema de justicia van a tener que denunciar ¿o van a ser selectivos? ¿solo al Ministerio Público?", enfatizó.

Políticos buscarían "pacto de impunidad"

Finalmente, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, tras abordar sobre una posible denuncia en su contra y el fallo del TC en favor de Keiko Fujimori y su partido político en el caso Cócteles, señaló que los políticos involucrados en diversos casos "están en la misma sintonía", ya que buscan transmitir la idea de que no ocurrió nada y "tratan de establecer un pacto de impunidad".

Es así como durante una entrevista exclusiva para Exitosa, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, sostuvo que una eventual denuncia de Fuerza Popular en su contra suena a "una amenaza" y una total falta de respeto al sistema de justicia.