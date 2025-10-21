Ollanta Humala tras anulación de caso Cócteles: "Vamos a pelear por nuestra libertad"

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Luego de que el Tribunal Constitucional aprobara por mayoría el recurso de habeas corpus para dejar sin efecto el juicio contra Keiko Fujimori por el caso Cócteles, el expresidente Ollanta Humala se pronunció e indicó que el fallo confirma los argumentos de su defensa.

Fallo le da esperanzas

El exmandatario condenado a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos agravado, pues según el tribunal, recibió aportes ilícitos del entonces mandatario venezolano Hugo Chávez y de la constructora brasileña Odebrecht para financiar sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.

A través de sus redes sociales, el mandatario reaccionó a la decisión del TC, indicando que ha confirmado los argumentos de su defensa ante la acusación por la que ya fue sentenciado.

"Hoy el TC ha confirmado lo que venimos defendiendo hace 19 años, que un presunto aporte de campaña no es delito. No lo hizo antes porque no hay una voluntad de hacer justicia con nosotros", dijo en la primera parte de su publicación.

Posteriormente, sostuvo que la decisión a favor de Fujimori no se dio en su caso debido a un acoso político que asegura sufrir desde 2006. Asimismo, sostuvo que con el fallo del TC será imposible que el Poder Judicial no aplique la medida en su juicio.

"Vivimos un acoso judicial desde el 2006; pero hoy, será jurídicamente imposible que el Poder Judicial pueda liberar a Fuerza Popular y mantener activo nuestro caso. Lo contrario, demostraría una vez más el ensañamiento. ¡Vamos a pelear por nuestra libertad!", finalizó.

Hoy el @TC_Peru ha confirmado lo que venimos defendiendo hace 19 años, que un presunto aporte de campaña no es delito.

No lo hizo antes porque no hay una voluntad de hacer justicia con nosotros.

Vivimos un acoso judicial desde el 2006; pero hoy, será jurídicamente imposible que... — Ollanta Humala Tasso (@Ollanta_HumalaT) October 21, 2025

Abogado de Humala buscará su libertad

En entrevista en Canal N, el abogado de Ollanta Humala, Wilfredo Pedraza, indicó que tras el fallo de TC corresponde pedir la liberación de su representado.

"La verdad es que estamos aún definiendo, obviamente me queda claro que el fondo de esta sentencia del Tribunal Constitucional es un asunto que se extenderá a quienes tienen las mismas imputaciones y básicamente respecto a un tema, el conocimiento en la ilicitud de los fondos de Odebrecht", explicó.

Además, calificó la detención que enfrenta de "arbitraria" y espera que a partir de esta decisión se pueda liberar a Ollanta Humala tomando en cuenta la decisión del TC. Asimismo, señaló que se da, debido a que durante 2006 y 2011 Humala era solo un civil y no funcionario público.

En #CuentasClaras, Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta Humala, indicó que corresponde pedir la libertad del expresidente tras fallo del TC que archivó el caso Cócteles



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/FuKOr3gBNI — Canal N (@canalN_) October 21, 2025

Es en ese sentido, que Ollanta Humala anunció que continuará luchando por recuperar su libertad tras la decisión del Tribunal Constitucional que favorece a Keiko Fujimori en un caso con imputaciones similares por las que lo condenaron.