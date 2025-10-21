Administrador de la 'U' responde a sus críticos: "Voy a hablar las veces que me de la gana para defender a Universitario"

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario volvió a dar un paso importante en su camino hacia el tricampeonato nacional tras vencer por 2-1 a Ayacucho FC con un agónico gol del 'Tunche' Rivera'. El encuentro jugado en el Estadio Nacional se tornó bastante complicado para el puntero del Torneo Clausura ya que la visita hizo un buen partido a nivel defensivo, además de quedarse con un jugador menos por expulsión de Andy Polo.

Franco Velazco responde con todo a sus críticos

Tras el partido, el administrador temporal de la 'U', Franco Velazco se defendió de las recientes críticas recibidas tras una declaraciones que realizó contra Sporting Cristal. Estas palabras le valieron diversos cuestionamientos de parte de la prensa nacional y hasta de exjugadores como el caso de Percy Olivares.

Como respuesta a ello, el máximo directivo de Universitario aseguró que cada vez que el club sea atacado por cualquier persona responderá ya que es responsable de todas las divisiones y categorías del equipo.

"No tengo nada que opinar al respecto, yo siempre lo he dicho cuando hablen de la 'U', un directivo de cualquier club, me corresponde a mí tener salir adelante porque yo soy el administrador de Universitario de Deportes, la responsabilidad cae sobre mí, Sub 18, Femenino, Liga 3, el primer equipo, federativos y escuelas también, soy el responsable de la 'U'", indicó en primera instancia.

🎙️ Franco Velazco: "Yo soy responsable de la U y voy a salir a hablar las veces que me dé la gana. A mi no me van a callar, ni amedrentar, en programas de la noche, diciendo que tengo o no que decir. VOY A HABLAR LAS VECES QUE ME DE LA GANA".



Hablará las veces que le de la gana

En esa misma línea, el directivo crema dejó en claro que nadie lo va a callar ya que hablará las veces que sean necesarias con tal de defender los intereses del elenco crema. A su vez, envió una indirecta a los programas deportivos quienes cuestionaron su estilo para referirse a los rivales de turno.

"Yo voy a salir a hablar las veces que me den la gana para defender a Universitario de Deportes, a mí no me van a venir a callar, ni van a pretender amedrentar, los programas de la noche, diciéndome qué es lo que tengo que decir o qué es lo que no tengo que decir, es más voy a hablar todas las veces que me den la gana de defender a Universitario de Deportes", añadió.

