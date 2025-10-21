Minjusdh propone Sistema Nacional para enfrentar la extorsión y el sicariato en el transporte público

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, propuso la creación del Sistema Nacional de Prevención y Lucha contra la Extorsión y el Sicariato, una medida destinada a enfrentar el avance del crimen organizado, especialmente en el ámbito del transporte público, considerado un servicio esencial para la economía y la movilidad social.

Durante una sesión extraordinaria de las Comisiones de Transportes y Defensa Nacional, Martínez presentó los aportes del sector Justicia al proyecto de ley que plantea medidas temporales de tres años para combatir la extorsión y el sicariato en este sector.

El titular del Minjusdh explicó que este sistema impulsará la formación de nuevas unidades y equipos especializados dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público, con el objetivo de reforzar la capacidad del Estado para responder ante estos delitos.

#NotaInformativa 📄 | El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, se presenta ante el @CongresoPeru para brindar opinión institucional sobre el Proyecto de Ley 12723/2025-CR, "Ley que adopta medidas extraordinarias y transitorias contra la extorsión y el... pic.twitter.com/w9idZcFQlC — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) October 20, 2025

Fortalecimiento institucional y apoyo a las víctimas

Martínez destacó que el nuevo sistema permitirá fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia, promoviendo una mayor articulación entre el Estado y las entidades operativas.

"Es una forma de fortalecer nuestras instituciones para poder combatir mejor estos flagelos", afirmó durante su exposición.

Asimismo, propuso que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos participe directamente en el diseño del esquema de interoperabilidad del Sistema Nacional, fomentando el desarrollo y adopción de estándares tecnológicos, procesos y semántica compartida entre las instituciones involucradas.

El ministro planteó también que su cartera sea incluida en el proyecto normativo para brindar orientación y patrocinio legal a las víctimas de extorsión y sicariato, garantizando una respuesta rápida y coordinada frente a estos casos.

Cooperación interinstitucional y nuevas herramientas de investigación

El titular del Minjusdh propuso además que su ministerio integre el Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES), con el propósito de impulsar el desarrollo normativo y la investigación criminológica a través del Observatorio Nacional de Política Criminal - INDAGA.

Entre las iniciativas complementarias, Martínez recomendó crear un banco de voces de los internos en los establecimientos penitenciarios, una herramienta que será implementada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio Público, para mejorar las investigaciones y la identificación de responsables.

Durante la sesión también participaron el primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, además de congresistas y representantes del Ministerio Público, quienes expresaron su compromiso de unificar esfuerzos frente a la inseguridad ciudadana.