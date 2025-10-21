Miguel Torres exige que Domingo Pérez se disculpe con investigados por caso Cócteles: "Hay más de 40 familias destrozadas"

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Este último lunes 20 de octubre, el Tribunal Constitucional emitió un fallo que quedará en la historia. Por mayoría de votos, la entidad aprobó el habeas corpus presentado por la defensa legal de Keiko Fujimori dejando sin efecto el caso Cócteles.

De acuerdo a esta decisión, la lideresa de Fuerza Popular no habría incurrido en el delito de lavado de activos al recibir financiamiento ilegal para las campañas políticas del 2006 y 2011. De esta manera, la hija de Alberto Fujimori queda completamente libre de esta investigación luego de más de una década.

Micky Torres exige que Domingo Pérez se disculpe

Como era de esperarse, los allegados más cercanos de Keiko Fujimori salieron a pronunciarse sobre este fallo del Tribunal Constitucional que remeció el ambiente político y judicial. Uno de ellos fue el subsecretario del partido naranja, Miguel Torres quien no solo saludó esta decisión, sino que hizo una exigencia a lis fiscales responsables.

El integrante de Fuerza Popular pidió que José Domingo Pérez se disculpe no solo con la hija de Alberto Fujimori, sino también con las decenas de personas que han sido investigadas en el caso Cócteles ya que durante años los perjudicaron en diversos aspectos de su vida.

"Yo no voy a permitir que pasemos por agua tibia estos 10 años. Hay más de 40 familias que han sido destrozadas, más de 40 personas que su proyecto de vida, profesional, laboral, familiar, fueron destrozadas y lo que yo espero es al señor Domingo Pérez salir y pedir perdón. Es lo mínimo que podría ser", indicó en Canal N.

Keiko Fujimori no tomará acciones legales contra fiscales

En diálogo con Exitosa, el subsecretario del partido naranja indicó que, a pesar de todos estos años de ser investigada por parte del Ministerio Público por el delito de lavado de activos, Keiko Fujimori no iniciará acciones legales contra los fiscales que estuvieron encargados de su caso ya que no cuenta con sed de revancha ni cuentan con rencor.

"Sigo sorprendido de algunas reacciones como ser humano que tiene de no guardar rencor, buscar un tipo de revancha. Pero también de la objetividad que ha tenido al decir: Yo he tomado una decisión personal, no voy a buscar ningún tipo de indemnización", precisó a nuestro medio.

De esta manera, Miguel Torres, dirigente de Fuerza Popular, exigió que José Domingo Pérez se disculpe públicamente con Keiko Fujimori y los demás investigados en el caso Cócteles tras el fallo del Tribunal Constitucional.