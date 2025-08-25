Ate: Vecinos denuncian haber tenido que enfrentar a barristas por inacción de la PNP

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Vecinos del jirón Puruchuco, en Ate, frente al estadio Monumental, fueron nuevamente víctimas de disturbios y sufrieron la afectación de sus viviendas y vehículos por parte de presuntos barristas, durante la celebración del clásico del futbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima.

Disturbios y enfrentamiento contra barristas

Pese a que hace muchos meses los residentes de la zona colocaron una reja para evitar problemas con los hinchas, han tratado de ingresar nuevamente a su pasaje de forma violenta. Estas personas lograron entrar al lugar y a su paso vandalizaron domicilios y vehículos que encontraron a su paso con piedra y hasta armas, según los moradores.

Los ciudadanos denunciaron que, pese a que llamaron en reiteradas oportunidades a la Policía Nacional del Perú, en ningún momento llegaron efectivos al lugar. Ante ello, los propios vecinos tuvieron que salir a enfrentar a estas personas que causaban desorden en la vía pública.

En los videos a los que accedió Exitosa se observa a un gran grupo conformado por hombres que lograron ingresar al pasaje con palos en mano, lanzando piedras y había una motocicleta en el suelo con fuego.

Según lo que pudo constatar un equipo de este medio, hay al menos sietes casas afectadas, con lunas de ventanas rotas como producto del violento recorrido de los sujetos.

Vecinos denuncian inacción de la PNP

Los vecinos aprovecharon para exigir mayor presencia policial y denunciar su desatención ante un problema que se presenta siempre que hay partidos.Asimismo, aseguraron que en el lugar no hubo enfrentamiento de barras, sino que salieron en defensa de su propiedad.

"Durante la noche han venido a atacarnos con piedras, palos, cuchillos y encima pistolas, han venido a agredirnos, a atacarnos, encima nos han reventado las lunas. Han querido meterse a las casas. Hemos llamado a policías más de una hora y nosotros como vecinos hemos tenido que salir a defender nuestras viviendas", informó una ciudadana.

Cabe señalar que, tan solo en Ate se han registrado cinco personas heridas por enfrentamientos a raíz de esta jornada de futbol. Además, a lo largo del domingo se registraron grescas en diferentes distritos de la capital, cómo Cercado de Lima, donde dos menores de edad fueron heridos de bala, Villa María del Triunfo e Independencia.

Es de esta manera que los residentes del jirón Puruchuco en Ate, tuvieron que enfrentarse con presuntos barristas que ingresaron a su pasaje para causar desorden y vandalizar el lugar.