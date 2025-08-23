Derrame de petróleo en río Rímac: Fiscalía inicia investigación y verificación de daños tras accidente vehicular

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Tras el accidente de tránsito en el kilómetro 81.5 de la Carretera Central, que provocó derrame de petróleo, la Fiscalía anunció el inicio de investigaciones y verificación de daños ocasionados.

Investigaciones en curso

La diligencia fue gestionada por el segundo despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huarochirí, a cargo del fiscal provincial Martín Pomalazo Flores y la fiscal adjunta provincial Luz Edith Córdova Padilla, quienes se encargaron de realizar la acción.

Esta operación se dio gracias a un trabajo en conjunto entre las autoridades mencionadas anteriormente con funcionarios del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y del Área de Calidad de la Administración Local del Agua (ALA) Chillón-Rímac-Lurín.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía inicia investigación preliminar y realizó diligencia de verificación de daños tras accidente de tránsito en el kilómetro 81.5 de la Carretera Central, que produjo derrame de petróleo que habría llegado al río Rímac.



🔗 Leer más 👉🏼 https://t.co/GeUFzQ7J6r pic.twitter.com/9za003utSz — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 23, 2025

En medio de la inspección, los funcionarios confirmaron el vestigio de restos de petróleo industrial sobre la vía, así como presencia del hidrocarburo que se extendía hacia la cuneta pluvial (zanja paralela a la carretera para drenar el agua de lluvia) hasta el río Rímac, por lo que no se descartaría la contaminación en el caudal.

Toma de muestras

En ese sentido, representantes de OEFA y ALA recogieron y tomaron muestras de los restos hallados en el sector, para que puedan ser estudiados y determinar los efectos y posibles responsabilidades del hecho.

De ese modo, se dispuso que los resultados de las pericias y los informes correspondientes sean notificados a la fiscalía a cargo de las pesquisas.

Por su parte, Pomalazo Flores designó que la Comisaría de San Mateo tome la potestad del caso, debido a su cercanía al lugar donde sucedió los acontecimientos y la posibilidad de una inmediata respuesta hacia las diligencias.

Accidente en Carretera Central

Durante la mañana del pasado viernes 22 de agosto, un camión cisterna se volcó a la altura del kilómetro 81 de la Carretera Central en San Mateo, Huarochirí.

En consecuencia a este hecho, el Río Rímac fue contaminado con una importante cantidad de petróleo que era trasladado por esta unidad de carga.

Raudamente, las unidades de emergencia se desplegaron de inmediato al punto para gestionar las acciones para mitigar en la medida de lo posible el perjuicio ambiental en la principal fuente de agua potable de toda la capital.

La primera entidad en pronunciarse al respecto fue el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinerming) revelando que el camión de placa ASK-993 no contaba con los permisos correspondientes para transportar hidrocarburos por el país.

Debido al derrame, el fuerte olor a combustible llegó rápidamente a las zonas urbanas cercanas al accidente generando un marcado malestar.

Ante ello, la Defensoría del Pueblo señaló que los alumnos de la I. E. Ricardo Bentín tuvieron que dejar las aulas antes de tiempo debido al fuerte hedor.

De esta manera, se conoció que la Fiscalía inició una investigación y verificación de daños tras el derrame de petroleo en el río Rímac, por un accidente vehicular en la Carretera Central.