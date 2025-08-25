JNJ inicia procedimiento de vacancia contra Gino Ríos por sentencia de violencia familiar

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Junta Nacional de Justicia admitió la solicitud de vacancia del presidente de la entidad, Gino Ríos Patio tras conocerse que cuenta con una sentencia por violencia familiar, de tipo psicológica, contra su exesposa. Por lo tanto, da por iniciado el proceso.

Inician proceso de vacancia contra Gino Ríos

La vicepresidenta de la JNJ resolvió admitir los seis pedidos de vacancia contra Gino Ríos por la condena en violencia familiar. Los pedidos mencionados fueron de las congresistas Ruth Luque y Flor Pablo en conjunto con Héctor Acuña, del Frente Unitario de los Pueblos del Perú; Liz Meléndez López en representación del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán; y de Carlos Rivera Paz como director del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Es así como la junta corrió traslado del inicio de los actuados a Ríos, quien tendrá 5 días hábiles "para manifestar su posición (...) y presentar las pruebas que estime pertinentes".

En ese sentido, se dispuso que María Cabrera Vega, en su cargo de vicepresidenta de la JNJ, lidere el procedimiento de vacancia conforme a la ley orgánica y el reglamento de la entidad.

#LoUltimo La Junta Nacional de Justicia dispuso iniciar "procedimiento de vacancia" contra el presidente de la entidad, Gino Ríos, al haber tenido una sentencia consentida sobre violencia familiar-Piscológica@Politica_ECpe pic.twitter.com/JTqrTG8evo — Karem Barboza (@karembq) August 25, 2025

¿Qué se sabe de sentencia contra Ríos?

En entrevista con Canal N, Ríos Patio detalló que se trata de una denuncia que se dio en 2004, en medio de un proceso de divorcio con su entonces esposa, bajo la prioridad de la armonía familiar y el bienestar de sus hijos. Aunque la condena se dio 2011, el aún líder de la JNJ reafirmó que no tiene una condena penal vigente.

Resaltó, en aquel momento, que los hechos imputados ocurrieron en 2004, recibiendo la pena en 2011, y califica como violencia contra la mujer, pues la figura penal se remarcó en 2015, por consiguiente, la norma no existía en aquel periodo.

"En mi caso se aplicó la figura no delictiva de violencia familiar, por tanto, no se me puede aplicar retroactivamente una norma que no existía. No cederé ante presiones externas. Los siete miembros de la JNJ actuamos con objetividad", dijo.

En #AlFinalDelDía, el presidente de la JNJ, Gino Ríos, afirmó que no renunciará al cargo pese a los cuestionamientos en su contra y que los miembros de este colegiado no se dejan presionar



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/SuFS4YXyIW — Canal N (@canalN_) July 25, 2025

En ese momento dio a conocer que no se planteaba dejar el puesto en el órgano autónomo. Inclusive agregó que su permanencia en el cargo demuestra la objetividad, la transparencia, independencia y respeto al debido proceso.

A un mes de estas declaraciones la JNJ a dispuesto dar por iniciado el proceso de vacancia en su contra tras admitir las 6 solicitudes para comenzar con el proceso.