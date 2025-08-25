Vladimir Cerrón: PJ deja al voto el recurso de excepción para no ser investigado por organización criminal

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional evaluó esta mañana el recurso de excepción de cosa juzgada presentado por la defensa del prófugo Vladimir Cerrón Rojas en contra del Ministerio Público.

Dicha figura pretende excluirlo de la investigación preparatoria abierta por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales del partido que lidera, Perú Libre.

¿Qué busca el exgobernador regional de Junín?

A través de su defensa técnica, el también exgobernador regional de Junín busca evitar que no sea investigado por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.

Según la tesis fiscal, Cerrón Rojas lideraba presuntamente una " red de cobros ilegales " para financiar las campañas de su organización política y pagar la indemnización de la condena por corrupción que tiene vigente, la cual le impidió ser candidato presidencial en los comicios generales de 2021.

En ese contexto, vale recordar que, en agosto de 2022, el Poder Judicial incautó más de 3 millones de soles de las cuentas bancarias pertenecientes al fundador y secretario general de Perú Libre, así como a su madre, Bertha Rojas.

Juez deberá emitir su fallo

El juez Leodán Cristóbal Ayala escuchó desde las 9:00 a. m. los alegatos de ambas partes, para posteriormente emitirá su respectivo fallo. Es importante señalar que, el recurso en mención tiene como objetivo impedir que una persona sea procesada nuevamente por un hecho ya resuelto, mediante una sentencia firme, con la finalidad de garantizar la estabilidad de las decisiones judiciales y evitar litigios repetidos sobre un mismo caso.

Sobre este caso en concreto, Vladimir Cerrón enfrenta una orden de prisión preventiva por 24 meses; sin embargo, se encuentra en la clandestinidad desde el 6 de octubre de 2023, tras ser sentenciado a tres años y seis meses de cárcel por el delito de colusión (caso 'La Oroya'), condena que fuera anulada posteriormente por la Corte Suprema, absolviéndolo de los cargos que se le atribuían en este caso.

Quien también es investigada por el mismo caso (financiamiento ilícito de Perú Libre) es la presidenta Dina Boluarte, pero en su condición de tesorera del mencionado partido político. La Fiscalía la había citado para este 14 de octubre; no obstante, dicho proceso también quedará en suspenso debido al último fallo del Tribunal Constitucional que ordenó la suspensión de las investigaciones en su contra hasta que culmine su mandato.

De esta manera, el proceso que afronta Vladimir Cerrón será resuelto en los próximos días, mientras continúa desde la clandestinidad por casi dos años.