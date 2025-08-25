Jean Ferrari defiende a Alex Valera: "Barcos se equivoca y de muy mala manera"

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Sigue el "otro partido" tras el clásico del fútbol peruano. El duelo aparte que tuvieron Hernán Barcos y Alex Valera no pasó desapercibo para Jean Ferrari Chiabra, exadministrador de Universitario y actual director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Consultado por los medios de comunicación por el encuentro de ambos delanteros, el ex mediocampista nacional salió en defensa del goleador crema, criticando al argentino y tildándolo de "falto de códigos".

"Barcos se equivoca de muy mala manera"

Ferrari Chiabra salió al frente para mostrar su respaldo hacia su exjugador. En ese sentido, sostuvo que el ariete íntimo "se equivocó de muy mala manera" en el Estadio Monumental, la tarde del domingo 24 de agosto.

"Yo creo que Barcos se equivoca de muy mala manera, porque Alex Valera evidentemente mantuvo cierta cordura y mantuvo cierto respeto después del partido al no dar ningún tipo de declaración con referencia a lo que dijo Hernán", comentó.

En ese sentido, espera que el popular 'pirata' "corrija esta situación, porque es una equivocación de él". Dicho pedido lo hizo a nombre de la institución que ahora preside y "por respeto a los futbolistas peruanos en general.

Como se recuerda, tras el clásico disputado en Ate, el delantero argentino tuvo fuertes expresiones contra su rival de turno, dejando en claro que él (Barcos) hizo más que Valera por el país, en clara alusión al rechazo a ser convocado a la 'bicolor' en anteriores ocasiones.

Convocados para la última fecha doble

A través de sus plataformas oficiales, la cuenta oficial de 'La Bicolor' confirmó la presencia de 27 jugadores para los partidos contra Uruguay (4 de septiembre) y Paraguay (9 de septiembre) en el Centenario y el Estadio Nacional de Lima, respectivamente.

En el arco estarán Pedro Gallese (Orlando City - Estados Unidos), Diego Henríquez (Sporting Cristal) y Carlos Cáceda (Melgar). Los defensores nacionales son: Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Miguel Trauco, todos de Alianza Lima. Luis Abram (Sporting Cristal), Luis Advíncula (Boca Juniors - Argentina), Marcos López (Copenhague - Dinamarca), Oliver Sonne (Burnley - Inglaterra), César Inga (Universitario de Deportes) y la sorpresa es la inclusión de Matías Lazo (Melgar).

Los volantes a ser llamados nuevamente a la Videna son: Renato Tapia (Al Wasl - Emiratos Árabes Unidos), Yoshimar Yotún, Christofer Gonzáles y Jesús Pretell (Sporting Cristal), Alessandro Burlamaqui y Sergio Peña (Alianza Lima), Erick Noriega (Gremio - Brasil), así como Edison Flores y Jairo Concha (Universitario de Deportes).

Los llamados a romper el arco de los charrúas y guaraníes son en esta oportunidad Andy Polo y Alex Valera (Universitario), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Estados Unidos), Luis Ramos (América de Cali - Colombia) de Colombia y Joao Grimaldo (Riga FC - Letonia).

De acuerdo con los informado por la Federación Peruana de Fútbol, luego de los entrenamientos que la selección realizará este lunes 25 de agosto en la Videna FPF, Óscar Ibáñez brindará una conferencia de prensa.

De esta manera, Jean Ferrari sale en defensa de su exjugador y actualmente convocado para la última fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026.