Convocatoria desierta: JNJ informa que ningún aspirante a fiscal supremo aprobó concurso

24/08/2025

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó que ninguno de los 14 aspirantes a fiscales supremos superó la tercera etapa. Se espera que la institución resuelva si se designara a un Fiscal Supremo Provisional o fiscal superior encargado luego de declarar desierta la convocatoria.

Ningún aspirante aprobó la tercera etapa

La convocatoria 001-2025-SN/JNJ, concurso público para la selección y nombramiento de fiscales supremos, cuyo fin tenía la selección de 1 plaza para este año, fue declarada desierta, luego que los 14 postulantes no superaran el puntaje mínimo para pasar a la siguiente ronda.

Así, el viernes 22 de agosto, la JNJ hizo de conocimiento público los resultados de la etapa de estudio de caso de los postulantes a la convocatoria, donde se lee que ninguno de los aspirantes obtuvo un resultado positivo. De los 14 postulantes a fiscales supremos, 13 obtuvieron un resultado desaprobado, y uno de ellos no asistió a la tercera etapa convocada.

La etapa de estudio de caso sería la tercera etapa donde los aspirantes son evaluados mediante una prueba escrita de un caso complejo donde se los postulantes deben analizar el tema planteado, identificar hechos relevantes, normas aplicables, dominio de leyes, tal cual si fuera un simulacro real de lo que haría siendo un fiscal supremo.

Para aprobar las etapas dentro de la convocatoria, se necesita obtener el puntaje mínimo aprobatorio de 66.66 puntos sobre 100 para acceder a la siguiente etapa del concurso. De la misma forma, cada etapa es eliminatoria y cancelatoria, por lo que reprobar un módulo significa quedar eliminado del proceso de selección.

Convocatoria 2025 para fiscal supremo declarada desierta

La convocatoria 001-2025 fue declarada desierta luego que el Pleno de la Junta Nacional de Justicia se basara en su reglamento donde se exige pasar el puntaje mínimo esperado. En el comunicado expuesto indican que las calificaciones ya fueron remitidas a los postulantes.

"Reglamento de concursos para la selección y nombramiento de jueces y fiscales; y de jueces y fiscales de control - acceso abierto, ningún postulante obtuvo el puntaje mínimo aprobatorio de 66.66 puntos para acceder a la siguiente etapa del concurso, por lo que se declara desierta la convocatoria"

