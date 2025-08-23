Fiscalía presenta denuncia constitucional contra el parlamentario Héctor Ventura ante el Congreso

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público presentó al el Congreso una denuncia constitucional contra el parlamentario Héctor Ventura, así lo informaron a través de sus redes sociales.

Denuncia constitucional contra Ventura

La Fiscalía de la Nación, mediante el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, informaron a la opinión público que presentaron una denuncia constitucional contra Héctor José Ventura Ángel, en su condición de congresista, por ser el presunto autor del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, en agravio del Estado.

La denuncia involucra directamente al legislador de Fuerza Popular por el supuesto favorecimiento de su asesora parlamentaria, Gabriela Soria Cruz. El propio comunicado indica que el parlamentario habría intervenido directamente en beneficio de Soria, ex técnico de su despacho y militante del partido.

Entre las acciones de las que se le acusan, está la promoción de Soria al cargo de Asesora II mediante ascenso contractual, el otorgamiento de incrementos salariales, ingreso fuera del horario laboral, salidas extralaborales y autorización del uso del estacionamiento del Congreso de la República.

🚨#Comunicado | Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó denuncia constitucional ante el @congresoperu contra Héctor José Ventura Ángel, en su actuación como congresista de la República. pic.twitter.com/ud2ZFjvGe9 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 23, 2025

¿Cómo nace la investigación?

La investigación fiscal se sustentó en reportes difundidos por el dominical Panorama. Según estos, Soria habría acompañado en reiteradas oportunidades a Ventura a lugares ajenos a las funciones legislativas. Inclusive, según una de las evidencias, ambos fueron captados en el estadio Alejandro Villanueva durante un partido de la Copa Libertadores, pese a que Soria negó actividades no vinculadas a su labor en el Congreso.

El dominical mostró imágenes en las que se observa a Soria en la fachada de su vivienda a las 10 a. m., una hora después del inicio de la jornada laboral, con lo que se acusa de un trato diferenciado respecto al cumplimiento de horarios. Respecto a ello, Ventura argumentó que cualquier incumplimiento de horario era responsabilidad del trabajador y deslindó de una presunta directiva flexible.

Según la información oficial del Congreso, Gabriela Soria se unió a la administración parlamentaria en marzo del 2022 como técnico con un salario de 6.092 soles. Fue promovida en agosto del 2023 al puesto de asesora, lo resultó en el incremento salarial de hasta 10.402 soles mensuales.

La denuncia constitucional presentada por la Fiscalía contra Héctor Ventura, deberá ser evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República. En dicho punto se deberá decidir la admisibilidad de la acusación realizada por el Ministerio Público.