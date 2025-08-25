Dina Boluarte: "Es irresponsable cuando algunas voces perversas señalan que las compras de aeronaves son inútiles"

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Dina Boluarte, participó en la puesta en operatividad de cinco aeronaves para el desarrollo nacional. Durante su discurso, la mandataria señaló que es "irresponsable" que "algunas voces perversas" critiquen la adquisición de equipamiento para la Fuerzas Armadas del Perú.

Actividad oficial desde Surco

Durante la ceremonia de entrega de aeronaves destinadas al desarrollo nacional, la defensa y la gestión de desastres, la mandataria no dudó en recordar que su Gobierno tuvo la tarea de fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. "Frente al olvido de año, dijimos: ¡Basta!", enfatizó.

"Es inaceptable e irresponsable cuando algunas voces perversas señalan que las compras de aeronaves son inútiles, que dotar a nuestra Fuerza Aérea de las herramientas adecuadas, es en vano, critican con mezquindad de sus propias Fuerzas Armadas. ¿Qué pretenden, dejar en desamparo a nuestras fuerzas del orden?", dijo a los medios, este lunes 25 de agosto.

De tal modo, indicó que desde su Gobierno se comprometieron a darle el lugar que se merecen a las fuerzas del orden, debido a que son un pilar fundamental en la defensa de la soberanía, de la democracia y en el desarrollo del Perú.

En tal sentido, Boluarte resaltó la ceremonia en donde se realizó la entrega de un conjunto de aeronaves que tienen la finalidad de fortalecer la capacidad operativa de la Fuerza Aérea, en beneficio de la población. "En momentos decisivos para la patria, han demostrado entrega y sacrificio", indicó.

Sobre desempeño aeronaves para la FAP

Según Boluarte Zegarra, su Gobierno está empeñado en hacer que la Fuerza Aérea del Perú (FAP) sea una institución moderna y líder en el ámbito aeroespacial nacional y regional. Al respecto, señaló que la que la primera aeronave ambulancia médica ha realizado, desde octubre del año pasado a la fecha, más de 100 vuelos aeromédicos y ha trasladado a más de 145 compatriotas en situación crítica, desde zonas remotas y de acceso limitado o inviable.

Además, la segunda aeronave ambulancia está equipada con monitores de signos vitales, camillas, incubadoras y cadenas de frío para órganos, lo que la convierte en una nave estratégica para el Sistema Nacional de Atención Médica.

Cabe mencionar que, la mandataria aseguró que las dos naves de instrucción, asignadas al Grupo Aéreo 6 en Chiclayo, potenciarán la formación de los pilotos y la proyección internacional de la escuadrilla acrobática nacional.

De esta manera, la jefa de Estado, Dina Boluarte, participó en la entrega de aeronaves para las Fuerzas Aéreas del Perú. Durante su discurso, la mandataria señaló que es "irresponsable" que "algunas voces perversas" critiquen la adquisición de equipamiento.