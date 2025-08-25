Luz Pacheco asegura que se mantendrán pruebas contra Dina Boluarte para evitar blindaje: Se conservarán hasta el fin del mandato

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, aseguró que la decisión de suspender las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte, no resulta en un blindaje político, pues responde al interés de salvaguardar la investidura presidencial y presentar la estabilidad política.

Ello, ante la orden de suspender investigaciones por el caso muertes en las protestas entre diciembre del 2022 y enero del 2023, caso Rolex y la desactivación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder en Perú.

TC protege investidura presidencial

En declaración a Punto Final, Pacheco sostuvo que, aunque el artículo 117 de la Constitución no prohíbe investigar al presidente de la República, sin embargo, se decidió ordenar la suspensión de las investigaciones

"Toda la argumentación de la ponencia va en que hay que preservar la investidura presidencial y evitar que se pase el día o los días preparando su defensa, los interrogatorios. Porque incluso hemos visto, distrae a quien está en la presidencia, pero también crea un clima de inestabilidad política que no ayuda", explicó.

Asimismo, señaló que la decisión también se basó en que los magistrados consideraron que en los casos cuya investigación se ha suspendido, ya cuentan con las pruebas necesarias parte de las diligencias preliminares.

Dentro del fallo se especificó que el resto de investigaciones seguidas a la mandataria podrán continuar siempre y cuando sigan los lineamientos indicados en el texto. Es decir, no habrá allanamientos, levantamiento de secreto bancario, al secreto a las comunicaciones y no se citará a la Fiscalía, por considerarse medidas que ponen en riesgo la seguridad del Estado.

"La norma nos autorizaba a anular todo lo que había ocurrido, pero hemos considerado que era más prudente para evitar un blindaje el mantener esas pruebas y conservarlas para cuando termine el mandato y continuar con la investigación preliminar (...) Tiene una inmunidad que tiene que ser levantada por el Congreso. Una vez levantada la inmunidad ya puede la Fiscalía avanzar", señaló.

El fallo solo alcanza al presidente

Pacheco fue clara al manifestar que el fallo del TC solo alcanza al presidente de la República, pues no se han pronunciado respecto a los ministros o demás funcionarios públicos investigados. Por lo tanto, la Fiscalía podrá continuar las investigaciones contra otros implicados.

La titular del TC resaltó que no se ha dicho que no se investigue, por lo contrario, se quiere que se continúe investigando, siempre y cuando se resguarde la figura presidencial. De esta manera, Luz Pacheco informó que las pruebas ya recabadas contra Dina Boluarte se mantendrán para continuar con las investigaciones al finalizar su mandato.