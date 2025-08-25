Jorge Montoya defiende retorno de Santiváñez: "Yo me opuse a la censura, mi posición es que hacía un buen trabajo"

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, se pronunció respecto a la reciente designación de Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia. Según indicó, su postura hacia el exministro del Interior es que realizaba un "buen trabajo"; ello a pesar que fue censurado por el Congreso en marzo, por falta de idoneidad para ejercer dicho cargo.

Defiende trabajo de Santiváñez

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el parlamentario no dudó en respaldar el retorno de Santiváñez en el Gabinete Ministerial. Según indicó, el actual titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) está sufriendo de un "acoso" por parte de la Fiscalía, en el marco de las investigaciones en su contra.

"Yo me opuse a que lo censuraran (a Juan José Santiváñez). Mi posición con él siempre ha sido de que estaba haciendo un buen trabajo porque lo hemos verificado, es un tipo que tiene mucha capacidad de acción y gestión. Creo que la va a hacer bien en Justicia, tiene temas pendientes fuertes que solucionar", dijo a la prensa, este lunes 25 de agosto.

De tal modo, Montoya recordó que en marzo del 2025, se opuso a la censura contra Santiváñez, quien se desempeñaba como titular del Ministerio del Interior, pero fue retirado del cargo por falta de idoneidad ante la fallida lucha contra la inseguridad ciudadana. Montoya tiene una posición distinta, debido a que considera que Santiváñez hizo un buen trabajo mientras lideraba la cartera del Interior.

En tal sentido, destacó que Juan José Santiváñez tiene "mucha capacidad de acción y gestión" para desempeñar el actual cargo de ministro de Justicia. Además, indicó que existen temas pendientes en dicho sector que se deben solucionar, por lo que cree que hará un "correcto" trabajo.

Santiváñez está sufriendo un "acoso"

Asimismo, se pronunció sobre las investigaciones que existen contra Santiváñez por presuntas irregularidades. Sobre esto, precisó que estaría sufriendo un "acoso" por parte de la Fiscalía de la Nación, liderada por Delia Espinoza. "Le han hecho de todo, hasta le han violado su domicilio", acusó.

Cabe mencionar que, al ser consultado sobre si es o no correcto que Santiváñez haya sido retornado al Gabinete Ministerial, teniendo investigaciones en su contra, el congresista señaló que es "un tema de responsabilidad de la presidenta únicamente". "Ella habrá hecho sus cálculos políticos y ha preferido ponerlo a él", detalló.

De esta manera, el legislador Jorge Montoya se mostró a favor de que Juan José Santiváñez haya retornado al Gabinete Ministerial, esta vez como ministro de Justicia. Según precisó, hizo un "buen trabajo" cuando fue ministro del Interior.