Gustavo Salcedo ROMPE SU SILENCIO tras el fin de su relación con Maju Mantilla ¿confirma INFIDELIDAD?

¡Paren todo! Gustavo Salcedo reaparece y rompe su silencio tras las críticas recibidas por su abrupto comunicado donde anunciaba su separación definitiva de Maju Mantilla. El empresario también respondería a los rumores de una presunta infidelidad.

Gustavo Salcedo reaparece tras separación de Maju

El empresario y deportista, Gustavo Salcedo, se ha visto envuelto en un escándalo mediático tras dar a conocer que su historia de amor con la exreina de belleza había llegado a su fin, pese a que ambos se habrían dado una oportunidad, ya que como se recuerda en 2023 fue protagonista de un ampay de 'Magaly TV: La Firme'.

En aquel entonces, se le vio ingresando a un exclusivo hotel junto a otra mujer. Esto puso a la pareja en el 'ojo de la tormenta'; sin embargo, pese a todo, Maju y Gustavo decidieron seguir su matrimonio al lado de sus dos hijos, sin imaginar que el 20 de agosto sería la fecha en que todo acabaría definitivamente. Este último suceso ocasionó que él sea criticado, ya que muchos aseguraban que la noticia tomó por sorpresa a la exMiss Mundo.

Tras ello, según un video difundido en redes sociales, Gustavo Salcedo decidió romper su silencio y defenderse de los ataques. En el material audiovisual difundido por la cuenta de @farándula.lorcha, se le ve con un semblante serio y de incomodidad ante las preguntas de un reportero de un conocido programa de espectáculos, especialmente sobre una presunta infidelidad en el matrimonio.

¿Niega infidelidad en su matrimonio?

Gustavo Salcedo señaló que su ruptura amorosa con Maju se habrían dado en buenos términos y rechazó que el motivo sea por una tercera persona, como se venía especulando en distintos medios a raíz de las aseveraciones hechas por la productora Verónica Alcántara en el programa 'Chimi Churri'.

"Siempre hemos tenido una excelente relación (...) O sea que una pareja decide no estar juntos, ¿significa que ha habido una infidelidad?", cuestionó el deportista con un tono firme, pues la pregunta le habría generado incomodidad.

¿Qué dijo Maju Mantilla en vivo?

Previo a la difusión del avance en donde se ve a Gustavo dar declaraciones sobre su ruptura con Maju, este lunes 25 de agosto, la exMiss Mundo reapareció en la conducción del programa 'Arriba mi gente' tras varios días de ausencia. En la mañana, la modelo no dudó en pronunciarse y lanzar un breve, pero conciso mensaje a todos los que se preocuparon por la complicada situación familiar que atraviesa.

"Estos días para mí han sido días complicados para mi familia, para mí, esto se suma a que tengo otros temas personales que me mantienen preocupada , pero como siempre me ha caracterizado, yo voy a revolver mis problemas de forma privada, sin exponerlos. (...) Les pido que se dejen de suposiciones, especulaciones y juicios erróneos porque no voy a hablar del tema, no lo voy a hacer", señaló en televisión.

De esta manera, la farándula peruana volverá a ser sorprendida y esta vez con las declaraciones de Gustavo Salcedo. El empresario reaparece y rompe su silencio tras final definitivo de su matrimonio con Maju Mantilla y especulaciones de presunta infidelidad.