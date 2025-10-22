Bad Bunny hace INESPERADO anuncio: Malas noticias para los fanáticos del cantante de reguetón

22/10/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El cantante de reggaeton Bad Bunny retornará al Perú el próximo año como parte de su gira mundial 'Debí tirar más fotos World Tour', sin embargo, sus fanáticos han recibido un mensaje inesperado sobre sus presentaciones.

¿Qué sucedió con Bad Bunny?

A causa de ajustes de calendario relacionados a su presentación en el medio tiempo del Súper Bowl LX, la productora que llevará a cabo los conciertos de Bad Bunny anunció la reprogramación de estos.

Vale recordar que las presentaciones del artista puertorriqueño tenían como fechas originales el viernes 30 y el sábado 31 de enero, pero ahora los días en que se llevarán a cabo serán el viernes 16 y sábado 17 de enero, en el Estadio Nacional.

Cabe precisar que esta misma modificación se ha suscitado en sus shows pactados en Colombia y Chile. Por lo que la noticia generó mucha sorpresa entre el gran número de fanáticos que tiene el cantante.

Las personas que asistirán a los conciertos del 'Conejo Malo' deben que saber que las entradas y paquetes VIP adquiridos para el 30 de enero serán válidos para el 16 de enero mientras que los boletos comprados para el 31 de enero estarán habilitados para el 17 de enero.

"Las personas que no puedan asistir en las nuevas fechas podrán solicitar el reembolso de sus entradas o paquetes vip hasta el 10 de noviembre. El trámite se realizará por el centro de soporte al fan de Ticketmaster", señala el comunicado.

Comunicado sobre la reprogramación de los conciertos de Bad Bunny en Lima

Comisionado NFL defiende a Bad Bunny

En paralelo, el anuncio de que Bad Bunny será el artista estelar en el medio tiempo del Súper Bowl LX ha generado controversia para algunos sectores que se muestran en desacuerdo por su elección, entre los que resalta el presidente Donald Trump y algunos de sus partidarios.

Al respecto, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, ha reafirmado este miércoles la participación del cantante en el evento resaltando su popularidad mundial.

"Es uno de los artistas más destacados y populares del mundo (...) es un escenario importante para nosotros. Es un elemento importante para el valor del entretenimiento. Está cuidadosamente pensado", enfatizó.

Se concluye que, el cantante de reggaeton Bad Bunny retornará al Perú el próximo año como parte de su gira mundial 'Debí tirar más fotos World Tour', sin embargo, sus fanáticos han recibido un mensaje inesperado sobre sus presentaciones debido a que las fechas han sido reprogramadas para llevarse a cabo el 16 y 17 de enero de 2026.