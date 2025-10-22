Trágico accidente aéreo en Venezuela: Dos personas fallecen tras despegue fallido de avioneta

22/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

En Táchira, estado del oeste de Venezuela, dos personas perdieron la vida cuando una avioneta se estrelló al intentar despegar en el Aeropuerto de Paramillo, así lo informó el Instituto Nacional de Aeronaútica Civil (INAC).

Trágico accidente aéreo en Venezuela

Mediante su cuenta oficial de Instagram el INAC detalló que la aeronave de tipo PAY1 se precipitó a tierra a las 9 y 52 de la mañana (hora local). Ante el accidente se procedió de inmediato a activar los protocolos de emergencia correspondientes.

"De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y el accionar de los Bomberos Aeronáuticos del mencionado aeropuerto para atender el accidente (...) en este sentido se activó a la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC), de acuerdo a lo exigido por el Estado venezolano, a fin de dar con las causas que generaron el siniestro", señaló el INAC.

Además, el instituto confirmó que los dos tripulantes que iban a bordo de esta avioneta fallecieron al instante tras el siniestro, puesto que el vehículo aéreo se incendió completamente debido a la gravedad de la colisión con la pista de aterrizaje.

Según reportes preliminares citados por medios venezolanos, la aeronave habría explotado luego que se reventara un neumático durante su despegue y el impacto generó un incendio.

Las dos personas que fallecieron en este trágico accidente fueron identificadas como José Bortone, quien era el piloto y Juan Maldonado, copiloto, según reportaron medios locales.

🇻🇪 | ÚLTIMA HORA: Dos muertos al estrellarse una avioneta que intentaba despegar en el aeropuerto de Paramillo, Táchira, Venezuela. pic.twitter.com/S6WY6saWOL — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 22, 2025

Otro accidente estremeció Venezuela

Cabe destacar que, vecinos del área reportaron una densa nube de humo visible desde varios puntos de la ciudad y, a su vez, denunciaron afectaciones por la contaminación generada tras el accidente.

Este accidente aéreo se suma a otro que se produjo el pasado 3 de octubre en el que dos elementos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) también fallecieron, luego que el helicóptero en el que realizaban un vuelo de entrenamiento se estrelló en el municipio Girardot del estado de Aragua, cerca de Caracas, la capital de Venezuela.

Inclusive, nueve días de este lamentable accidente, otra aeronave fue víctima de una emergencia tras despegar del Aeropuerto Internacional Simón Bolivar de Maiquetía, el principal terminal aéreo del país, dejando al menos dos heridos.

