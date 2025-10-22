¿Planeas sacar tu AFP? Este es el horario en que SÍ puedes hacer la solicitud del retiro de hasta S/21,400

22/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El 21 de octubre arrancó el registro de solicitud del octavo retiro "facultativo y extraordinario" de las AFP de hasta 4 UIT (equivalente a S/21,400). En ese marco, revelamos cuál es el horario para realizar el trámite 100% virtual y así los afiliados no tengan contratiempos, ni mucho menos se queden fuera del proceso para disponer de su dinero.

Solicitud de retiro de AFP inició el 21 de octubre

Los afiliados al sistema privado de pensiones ya pueden solicitar el retiro AFP de hasta 4 UIT de sus cuentas individuales, según el cronograma oficial publicado por la Asociación de AFP, respaldado por la Ley N.º 32445, que fue aprobada por el Congreso de la República y promulgada por el Ejecutivo, pese a una serie de cuestionamientos.

Las plataformas digitales de las cuatro administradoras, Integra, Habitat, Prima y Profuturo ya se encuentran habilitadas, permitiendo a los usuarios realizar el procedimiento de forma más segura y personalizada. Tal como se dio a conocer, el pedido se realizará en las fechas establecidas de acuerdo al último dígito de tu DNI (¡ojo!, no es el código verificador), que puedes revisar en el siguiente cuadro.

Tabla optimizada en escritorio Último dígito de DNI Fechas de registro de solicitud Letra Martes, 21 de octubre de 2025 - Miércoles, 19 de noviembre de 2025 0 Miércoles, 22 de octubre de 2025 Jueves, 23 de octubre de 2025 Jueves, 20 de noviembre de 2025 1 Viernes, 24 de octubre de 2025 Lunes, 27 de octubre de 2025 Viernes, 21 de noviembre de 2025 2 Martes, 28 de octubre de 2025 Miércoles, 29 de octubre de 2025 Lunes, 24 de noviembre de 2025 3 Jueves, 30 de octubre de 2025 Viernes, 31 de octubre de 2025 Martes, 25 de noviembre de 2025 4 Lunes, 3 de noviembre de 2025 Martes, 4 de noviembre de 2025 Miércoles, 26 de noviembre de 2025 5 Miércoles, 5 de noviembre de 2025 Jueves, 6 de noviembre de 2025 Jueves, 27 de noviembre de 2025 6 Viernes, 7 de noviembre de 2025 Lunes, 10 de noviembre de 2025 Viernes, 28 de noviembre de 2025 7 Martes, 11 de noviembre de 2025 Miércoles, 12 de noviembre de 2025 Lunes, 1 de diciembre de 2025 8 Jueves, 13 de noviembre de 2025 Viernes, 14 de noviembre de 2025 Martes, 2 de diciembre de 2025 9 Lunes, 17 de noviembre de 2025 Martes, 18 de noviembre de 2025 Miércoles, 3 de diciembre de 2025 Libre Desde el Jueves, 4 de diciembre de 2025 hasta el Domingo, 18 de enero de 2026

El proceso es gratuito, voluntario y aplicable a todos los afiliados, sin restricciones por edad o situación laboral. Además, debes tener en cuenta que el desembolso del fondo de las pensiones se realizará en cuatro armadas de hasta 1 UIT (S/5,350) cada 30 días, hasta alcanzar el tope máximo permitido por la ley que equivale a S/21,400 al valor vigente.

Horarios de registro retiro AFP de hasta 4 UIT

Tras darse a conocer esos detalles e incluso señalarse que sí o sí debes tener a la mano el número de tu DNI, clave web para ingresar a la agencia virtual de cada administradora y la cuenta bancaria en que deseas que vaya tu dinero, para evitar errores e inconvenientes al momento de realizar tu pedido, también se resaltó un inesperado detalle que todos deben tener en cuenta.

De acuerdo a lo reportado por Integra, Prima, Profuturo y Habitat, los usuarios podrán ingresar a sus portales y registrar las solicitudes del retiro de sus aportes a los fondos de pensiones solo en el siguiente horario, ¡toma nota y no te quedes fuera del proceso!

De 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., de lunes a viernes. Ten en cuenta que en feriados el trámite no está disponible.

Si no recuerdas en qué AFP estás afiliado, no te preocupes: existe una plataforma gratuita de la SBS donde puedes verificarlo con solo tu DNI y el cual puedes acceder a través de este LINK.

Bancos y cajas autorizadas para recibir tu dinero

La Asociación de AFP reveló que los bancos y las cajas autorizadas para recibir el desembolso de tu dinero son los siguientes: Scotiabank, BBVA, BCP, Interbank, Banbif, Banco Falabella y Caja Huancayo. Sin embargo, cabe resaltar que Profuturo precisó que, en el caso del Banco de la Nación, atenderá únicamente a los afiliados cuyo registro domiciliario coincida con una zona donde esta institución sea la única oferta bancaria.

También debes recordar que el número de cuenta a registrar para el desembolso debe ser el que utiliza tu entidad financiera, más no el interbancario (CCI) y no debe ser mancomunada.

En resumen, existe un horario que debes tomar en cuenta para registrar las solicitudes del retiro AFP de hasta S/21,400 desde el 21 de octubre, de acuerdo al cronograma oficial.