Estado de emergencia: Premier Álvarez anuncia apagón electrónico en penales de Lima y Callao

Como parte de su política para enfrentar el avance de la criminalidad en el país, el presidente de la República, José Jerí, declaró el estado de emergencia en Lima y Callao por los próximos 30 días. Esta decisión trae consigo una serie de medidas para fortalecer el trabajo de la PNP, además de reforzar la seguridad dentro de los penales.

Premier Álvarez denuncia apagón electrónico en penales

Justamente, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, anunció que en los próximos días se realizará una serie de apagones electrónicos en las cárceles de la capital y el primer puerto con la finalidad de cortar las comunicaciones hacia el exterior las cuales se registran en mayor número de lo esperado.

El premier dejó en claro que la mayoría de casos de extorsión se da dentro de las prisiones por lo que busca atacar frontalmente estos puntos por lo que solo quedará energía habilitada para la iluminación mínima. Además, se habilitarán puestos en los alrededores para reforzar estas medidas.

"Una de las medidas es la desconexión electrónica en penales, solo habrá electricidad para iluminación y la esencial para la refrigeración de alimentos; las celdas y los pasillos no van a tener interruptores, no tendrá electricidad para el acceso a los internos. La idea es tener un puesto permanente alrededor de los penales para desconectar a los líderes de bandas con el exterior", indicó.

Reforzar servicios de inteligencia de la PNP

Como ya lo han dicho decenas de expertos en las últimas semanas, uno de los factores clave para frenar los casos de extorsión y sicariato es fortificar los servicios de inteligencia de la Policía Nacional del Perú para dar con el paradero de los criminales detrás de estos hechos.

Ernesto Álvarez aseguró que este hecho será abordado durante la declaratoria de emergencia ya que ahora cuenta con el soporte legal para que los agentes de la PNP puedan realizar operativos en los lugares identificados.

"Los servicios de inteligencia tienen identificados lugares donde se reúnen estos grupos delincuenciales dedicados a la extorsión, pero necesitábamos esa cobertura jurídica para permitir que ingresen de una manera imprevista las fuerzas policiales y logren la captura de estos delincuentes", añadió.

De esta manera, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, anunció que en los próximos días se realizarán apagones electrónicos en los penales de Lima y Callao como una de las medidas del estado de emergencia declarado por el Ejecutivo.