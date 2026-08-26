Avalancha en Nepal: autoridades reportan 157 fallecidos, 384 desaparecidos, 93 heridos e innumerables daños materiales

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las autoridades de Nepal actualizaron las cifras que viene dejando las graves inundaciones provocadas por la fuerte crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, cerca de la frontera con el Tíbet, China, ocurrida este miércoles 26 de agosto.

Cabe precisar que, a lo largo del cauce del rio, decenas de viviendas e infraestructuras se han visto gravemente afectadas por la avalancha, por lo que las labores de rescate en las zonas más críticas han tenido que realizarse vía aérea, a través de helicópteros.

Cifras seguirían en aumento por desgracia en el continente asiático

De acuerdo con lo informado por la Policía de Nepal, a la fecha han fallecido 157 personas, de los cuales, 64 han sido ubicados en Chitwan, una de las localidades más afectadas a consecuencia de la grave emergencia.

Esta situación ha causado una enorme conmoción en el país asiático. El primer ministro nepalí, Balendra Shah, ha señalado tener el "corazón apesadumbrado" por la pérdidas humanas, heridos, desaparecidos y daños materiales.

"En el nombre el Gobierno de Nepal y en el mío propio, quiero ofrecer mi más sentido homenaje a todos los que han fallecido. Expreso mis más sentidas condolencias a aquellos hermanos y hermanas que han perdido la vida, a sus familias y lamento la pérdida de todo lo que poseían. Todo el Gobierno de Nepal y todo el país los acompaña en este dolor insoportable. Deseo una pronta recuperación a los heridos", señaló.

Con referente a los heridos, 93 personas han sido trasladadas a diversos hospitales del país; asimismo 250 ciudadanos han sido rescatados. Sobre la cantidad de desaparecidos, la Junta de Turismo de Nepal reveló que son preliminarmente 384 las personas sin paradero alguno. En ese sentido, se estima que 93 serían nepalíes y 291 extranjeros (105 indios, 17 malasios, 12 británicos, cuatro sudafricanos, tres estadounidenses, un australiano y otro neerlandés).

Del mismo modo, se estima la desaparición de 44 agentes del Ejército, 28 policías, 13 agentes de seguridad y más de 60 trabajadores de varias plantas hidroeléctricas, de acuerdo con el primer balance de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRAA).

BREAKING: At least 380 people missing after flash flood hits near Nepal-Tibet border pic.twitter.com/iCRpXJaBAe — BNO News Live (@BNODesk) August 26, 2026

Perú se solidariza con ambos países

El Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su "profunda solidaridad" con los pueblos y gobiernos de la República Popular China y la República Federal Democrática de Nepal ante las devastadoras inundaciones y deslizamientos ocurridos en la zona fronteriza.

El Perú expresa su profunda solidaridad con los pueblos y Gobiernos de la República Popular China y la República Federal Democrática de Nepal ante las devastadoras inundaciones y deslizamientos ocurridos en la zona fronteriza, que han ocasionado víctimas, personas desaparecidas y... — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) August 26, 2026

Mediante un pronunciamiento oficial, la Cancillería extiendió sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas e hizo votos por el éxito de las labores de búsqueda, rescate y asistencia, así como por la pronta recuperación de las zonas afectadas.

Con referente a la situación de peruanos en el punto de la emergencia, la entidad gubernamental descartó que connacionales estén en peligro, no siendo parte de la lista de damnificados.

Finalmente, puso a disposición los siguientes datos de contacto ante la eventualidad de que algún peruano pudiera haber resultado afectado: Embajada del Perú en China: +91 9818 342780 / [email protected] y Embajada del Perú en India (Concurrencia ante Nepal): +86 1300 1109 422 / [email protected]