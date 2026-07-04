Terremotos en Venezuela: Aumenta la cifra de fallecidos a 2,954 mientras continúan las labores de rescate

04/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La emergencia provocada por los terremotos que afectaron a Venezuela continúa agravándose. El balance oficial más reciente confirmó que la cifra de fallecidos ascendió a 2,954 personas, mientras que los heridos ya superan los 16,500.

A ello se suma un elevado número de familias que perdieron sus viviendas y permanecen en refugios temporales a la espera de asistencia humanitaria.

Las autoridades mantienen desplegados miles de efectivos de rescate en las zonas más afectadas, especialmente en el estado de La Guaira, donde se registraron los mayores daños estructurales.

Sin embargo, el paso de los días reduce las probabilidades de hallar personas con vida bajo los escombros, por lo que las labores comienzan a enfocarse también en la recuperación de cuerpos y en la atención de la población desplazada.

Cifra de fallecidos y heridos sigue en aumento

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, ha informado de que son concretamente 2,954 los fallecidos y 16,592 los heridos como resultado los sísmos de 7.5 y 7.2 en la escala de Ritcher ocurridos el 28 de junio, que han dejado además importantes daños sobre más de 800 edificios, 190 de ellos hundidos.

La cifra de muertos en Venezuela

Las víctimas incluyen, además, 16,309 personas que han perdido su vivienda, según las autoridades, que han informado asimismo de que han atendido a 83,793 familias, rescatado a 6,462 personas, y repartido más de 9,480 toneladas de alimentos y 78,400 bolsas de comida.

En este momento, hay desplegados más de 3300 rescatistas internacionales para hacer frente a los estragos de los terremotos, que les han seguido cerca de 900 réplicas, de acuerdo a las informaciones del Gobierno.

"Reconocemos la valiosa entrega de las delegaciones extranjeras que se sumaron a nuestras operaciones de rescate. Más de 3000 efectivos internacionales han participado activamente junto a nuestros equipos en las tareas de búsqueda y salvamento. ¡Gracias!", ha destacado Rodríguez.

Estudiantes de Venezuela retomarán clases a partir del 6 de julio en zonas no afectadas

En el marco de las diligencias que se vienen ejecutando hace más de una semana en el centro de la costa venezolana, el Ministerio de Educación de ese país compartió un comunicado en sus redes sociales oficiales, anunciando que las actividades escolares se reanudarán el lunes 6 de julio en "aquellos estados no afectados cuya infraestructura no tenga daños visibles".

De acuerdo a dicha institución del Estado de Venezuela, el objetivo de esa medida es "garantizar el derecho a la educación sin comprometer la seguridad de los estudiantes y equipos docentes".

En medio de una de las peores tragedias naturales registradas en la historia reciente de Venezuela, el reto ya no solo consiste en encontrar sobrevivientes, sino también en garantizar asistencia oportuna a los damnificados y avanzar hacia una reconstrucción que permita recuperar las zonas devastadas por el doble terremoto.