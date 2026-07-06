Funeral del líder supremo iraní desata llamados de venganza y eleva tensión con Estados Unidos e Israel

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Miles de iraníes se congregaron en Teherán para despedir al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, asesinado el pasado 28 de febrero de este año en un ataque que ha intensificado el conflicto en Medio Oriente. Entre muestras de dolor, consignas religiosas y manifestaciones de furia, el funeral se ha convertido en un escenario de tensión política y llamados abiertos a la venganza.

Durante las ceremonias, realizadas en la mezquita Mosala y otros puntos del país, los asistentes corearon frases como "muerte a Estados Unidos" y "muerte a Israel", responsabilizando a ambos países por el asesinato del líder de 86 años. Incluso, algunos sectores radicales exigieron represalias directas contra el presidente estadounidense, Donald Trump.

Duelos masivos y clima de tensión

El funeral, que se desarrolla a lo largo de varios días y en distintas ciudades de Irán e incluso Irak, ha reunido a cientos de miles de personas, muchas de ellas vestidas de negro, golpeándose el pecho en señal de duelo, una práctica habitual en la tradición chií. Para muchos ciudadanos, la muerte de Jamenei representa una pérdida personal y simbólica, al ser considerado una figura paternal y un referente político y religioso durante más de tres décadas.

La magnitud del evento ha llevado a las autoridades a reforzar la seguridad en la capital, con restricciones en el espacio aéreo y un amplio despliegue policial. Se prevé que millones de personas participen en las distintas etapas del funeral, que culminará en la ciudad sagrada de Mashhad.

Funeral de Líder supremo Iraní, el ayatolá Alí Jamenei

Liderazgo incierto y negociaciones en pausa

En medio del escenario, el nuevo líder supremo, el ayatolá Moytabá Jamenei, no ha aparecido públicamente, lo que ha generado especulaciones sobre su estado de salud tras el ataque. Su ausencia añade incertidumbre a un contexto ya marcado por la guerra reciente y las amenazas cruzadas con Israel.

Paralelamente, las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para poner fin al conflicto y reabrir rutas clave como el estrecho de Ormuz han quedado suspendidas temporalmente. Las diferencias entre ambas partes persisten, especialmente en torno al programa nuclear iraní y el equilibrio de poder en la región.

Mientras tanto, el funeral de Jamenei no solo simboliza el cierre de una etapa en la política iraní, sino también un momento crítico que podría definir el rumbo del conflicto. Entre el duelo colectivo y los llamados a represalias, la situación mantiene en alerta a la comunidad internacional ante una posible escalada de violencia.