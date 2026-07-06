Terremotos en Venezuela: Cifra de víctimas mortales se eleva a 3 535 a 12 día de la catástrofe

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de la Asamblea Nacional Venezuela, Jorge Rodríguez, brindó este lunes 06 de julio, un nuevo balance sobre los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que azotaron la región central del país, la noche del 24 de junio.

Vale recordar que, en conmemoración por el terrible saldo de víctimas que viene dejando el doble movimiento telúrico, la mandataria venezolana, Delcy Rodríguez, decretó siete días de duelo nacional, a partir de las 6:00 p. m. del último miércoles 01 de julio.

Cifra de fallecidos y heridos sigue en aumento

Tal como viene ocurriendo desde la semana última, a través de su cuenta de "X", Jorge Rodríguez reveló que la cifra de fallecidos asciende a 3 535; asimismo, se reportan 16 740 heridos y 6 462 personas rescatadas con vida. Del mismo modo, el reporte señala que 86 794 familias han recibido asistencia, mientras que 17 854 personas han quedado sin vivienda, a consecuencia del doble terremoto.

El comunicado también menciona, que 856 edificios resultaron afectados, de los cuales 190 colapsaron completamente. Además, se han contabilizado 1 048 réplicas desde el inicio de la emergencia.

Con referente a las labores de rescate, 4 338 rescatistas de diferentes partes del mundo, 29 567 efectivos locales y 27 930 voluntarios, están asumiendo esta misión para hallar la mayor cantidad supervivientes entre los escombros.

Asimismo, el Gobierno venezolano ha habilitado 82 refugios transitorios para albergar a los damnificados, los cuales están ubicados -en su mayoría- en el estado de La Guaria, Caracas, Miranda, Carabobo, y los otros estados afectados.

Reanudación de clases escolares en estados sin afectaciones

A 12 días del doble terremoto en tierras llaneras, el Ministerio del Poder Popular para la Educación de Venezuela dispuso la reanudación de las clases escolares desde hoy, lunes 06 de julio, en las zonas no afectadas por los terremotos.

Mediante un comunicado donde también expresan sus condolencias por los pérdidas humanas y afectaciones a la vida y salud de los niños, jóvenes, padres de familia y docentes, desde el Gobierno han informado el reajuste del calendario educativo vigente, quedando establecido de la siguiente manera:

6 de julio : Reinicio de clases y activación de contingencia administrativa.

: Reinicio de clases y activación de contingencia administrativa. 17 de julio : Fin del tercer momento pedagógico.

: Fin del tercer momento pedagógico. 20 al 23 de julio : Revisión y recuperación de materias, redacción y entrega de informes de evaluación, balances generales, así como trámites de inscripción y actos de promoción.

: Revisión y recuperación de materias, redacción y entrega de informes de evaluación, balances generales, así como trámites de inscripción y actos de promoción. 31 de julio: Cierre definitivo de las actividades.

Finalmente, también precisan que las clases seguirán interrumpidas en Caracas y varios municipios de los estados Miranda, Aragua, Falcón, Carabobo y La Guaira.