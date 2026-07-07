Exponen a Alfonso Obregón, voz de Shrek, de abusar a actriz de doblaje cuando era menor de edad

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El actor de doblaje Alfonso Obregón, conocido por dar la voz de Shrek en Latinoamérica, está de vuelta en el ojo de la tormenta luego de que la actriz Brenda Rivero Padrón compartiera un testimonio en redes sociales donde lo señala por presuntos hechos ocurridos cuando ella tenía 16 años.

Rompió su silencio después de varios años

A través de un video publicado en TikTok, Brenda explicó que decidió hablar después de varios años para que vean quien es Alfonso en realidad, aseguró también que conocía al actor desde pequeña porque era amigo cercano de sus padres.

Brenda explicó como conoció a Alfonso Obregón y cuales eran sus intenciones con ella. (Composición: Exitosa)

De acuerdo con su versión, señaló que Obregón comenzó a tener actitudes que le hacían sentir incomoda, recibiendo comentarios sobre su apariencia y madurez a pesar de que ella era menor de edad a tal punto donde el actor de doblaje confesó sus sentimientos hacia ella.

"Él estaba todo el tiempo sobre de mí, diciéndome que era muy madura para mi edad, cuando de pronto me dice: 'Brenda ya no aguanto más, me gustas mucho" declaró la actriz muy angustiada.

La actriz de doblaje explicó que por su edad ella no supo que decir y simplemente le respondió que a ella también le gustaba. Aunque precisó que después pudo comprender que lo único que sentía era admiración por su trabajo.

Además también dijo que el actor le pidió salir con ella y que fueran novios aunque Obregón en ese entonces tenía 50 años. Por lo que, Brenda decidió contarle lo sucedido a su madre, quien intervino para poner fin al contacto entre ambos.

Alfonso Obregón no sabía que era menor de edad

Debido a esto, Alfonso Obregón la contactó por Messenger para que le explicara el motivo de su comentario. En esta conversación, el actor de doblaje admite que tuvo una relación con la hija de Carla Padrón cuando ella tenía 16 años.

No obstante, justificó que fue ella quien lo buscó y empezó todo, además de que reconoció que estuvo mal debido a la diferencia de edad, aunque, después dijo que no sabía que era menor de edad.

Las pruebas de que Alfonso Obregón si tenia contacto con Brenda Rivero mediante Messenger. (Composición: Exitosa)

Otros señalamientos ante el actor

Las declaraciones de Brenda Rivero se a suma a otros señalamientos que involucraron a Alfonso Obregón, como en 2024, donde sus exalumnas lo denunciaron por presuntas conductas sexuales en sus clases.

De momento, la actriz no ha señalado una denuncia formal hacia el actor de doblaje ya que según ella su intención más allá de lo legal es evitar que haya más victimas y concientizar sobre las conductas que tiene el intérprete de Shrek.