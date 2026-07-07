¿Recibiste tu gratificación del mes de julio? Conoce cinco claves para evitar estafas y proteger tu dinero

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La campaña de pago de la gratificación también representa una oportunidad para los ciberdelincuentes, quienes aprovechan el incremento de compras y transacciones para difundir falsas promociones, mensajes bancarios fraudulentos y enlaces maliciosos. Conoce cómo identificar estas amenazas y evitar convertirte en una víctima.

Cuida tu gratificación de los ciberdelincuentes

La gratificación de julio representa un importante alivio económico para millones de trabajadores peruanos. Sin embargo, este ingreso adicional también incrementa el riesgo de ser blanco de estafas digitales.

Especialistas en ciberseguridad advierten que durante esta temporada aumentan las campañas de phishing, falsas promociones y mensajes que buscan engañar a los usuarios para robar su dinero o información personal.

Solo entre enero y marzo de 2026 se registraron más de 11 mil denuncias por delitos informáticos en el país, una cifra que refleja el crecimiento de estas amenazas.

Los delincuentes suelen enviar correos electrónicos, mensajes de texto, publicaciones en redes sociales o conversaciones por aplicaciones de mensajería haciéndose pasar por bancos, comercios o empresas reconocidas para generar confianza y conseguir que las víctimas actúen sin verificar la autenticidad de la información.

Cuida tu gratificación de los ciberdelincuentes

Señales de alerta

Los especialistas de Bitdefender recomiendan desconfiar cuando un mensaje presenta alguna de estas características:

Promete ofertas demasiado atractivas o descuentos exclusivos por haber recibido la gratificación.

Solicita verificar datos personales, bancarios o credenciales mediante un enlace.

Incluye mensajes de urgencia como "última oportunidad", "su bono será retenido" o "confirme su depósito ahora".

Proviene de remitentes desconocidos o con direcciones similares, pero no idénticas, a las oficiales.

Contiene enlaces acortados o archivos adjuntos inesperados.

¿Cómo proteger mi gratificación?

Para evitar convertirse en víctima de fraude durante esta campaña, los especialistas recomiendan:

Verificar cualquier promoción ingresando directamente al sitio web oficial de la empresa o del banco, y evitar realizar compras en plataformas sin respaldo como marketplace. No hacer clic en enlaces recibidos por correo, SMS o aplicaciones de mensajería si no fueron solicitados. Activar la autenticación en dos pasos en las cuentas bancarias y servicios digitales. Mantener actualizado el software de seguridad en computadoras y dispositivos móviles. Por ejemplo, Scamio, la herramienta gratuita de Bitdefender, analiza enlaces sospechosos y ayuda a detectar posibles intentos de phishing y otras estafas en línea. Utilizar herramientas que permitan analizar enlaces o mensajes sospechosos antes de interactuar con ellos.

Recibir la gratificación también implica reforzar las medidas de seguridad al momento de realizar compras o transacciones por internet. Mantener una actitud preventiva, verificar siempre la procedencia de los mensajes y evitar compartir información confidencial son acciones clave para disfrutar este ingreso adicional sin caer en manos de los ciberdelincuentes.