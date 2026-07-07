Sin Bandera llega a Arequipa con sus grandes éxitos gracias al pedido de sus fans

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una noche para enamorarse, recordar y cantar a todo pulmón. Sin Bandera, el dúo que ha marcado la historia de la balada pop en español, llegará a Arequipa el próximo 4 de marzo de 2027 para ofrecer un concierto inolvidable en el Jardín de la Cerveza, como parte de su esperado "Escenas Tour".

Reencuentro con el público arequipeño

Leonel García y Noel Schajris regresan al Perú para reencontrarse con el público arequipeño en una velada cargada de romanticismo, nostalgia y emociones. El espectáculo reunirá los grandes éxitos que han acompañado a millones de personas durante más de dos décadas, además de las canciones que forman parte de esta nueva etapa artística del dúo.

El "Escenas Tour" es una gira que invita a los asistentes a recorrer las distintas etapas del amor a través de un repertorio cuidadosamente seleccionado. Cada interpretación busca conectar con las historias y sentimientos del público, convirtiendo el concierto en una experiencia íntima y memorable.

Cabe señalar que, la gira también celebra los 25 años de trayectoria de Sin Bandera, una de las agrupaciones más exitosas de la música en español. Durante este tiempo, han conquistado a varias generaciones con temas que hoy son verdaderos clásicos, como "Kilómetros", "Entra en mi vida", "Mientes tan bien", "Que lloro", "Sirena", "Suelta mi mano", "Te vi venir" y "Y llegaste tú", canciones que siguen emocionando al público en cada presentación.

¿Cuándo salen a la venta las entradas?

Con este esperado concierto, Leonel y Noel reafirman el estrecho vínculo que mantienen con el público peruano y, especialmente, con Arequipa, una ciudad reconocida por su entusiasmo y por recibir con calidez a los grandes artistas internacionales.

La expectativa por este espectáculo es alta y promete convertirse en uno de los eventos musicales más importantes del año en la "Ciudad Blanca". La preventa de entradas iniciará este jueves 09 de julio y viernes 10 en Teleticket, con un 15 % de descuento para compras realizadas con tarjetas Interbank.

Prepárate para vivir una noche inolvidable y celebrar junto a Sin Bandera sus 25 años de historia, música y grandes emociones.