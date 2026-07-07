Magaly Medina le responde a Jefferson Farfán tras su informe y tomará acciones legales

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La confrontación entre Magaly Medina y Jefferson Farfán es un tema de nunca acabar. Luego de que el exfutbolista difundiera un reportaje cuestionando el cumplimiento del trabajo comunitario impuesto a la conductora. Magaly Medina anunció que iniciará acciones legales por considerar que el contenido es "difamatorio y mentiroso".

Responde las acusaciones con pruebas

Magaly Medina aprovechó un reciente espacio para aclarar cuál es su verdadera función dentro de la parroquia, espacio que, según explicó, utiliza para gestionar una gran carga administrativa lejos de la vista pública.

La conductora detalló que su labor actual consiste en "archivando estos rumas y rumas de documentos, bautizos, matrimonios, que es el servicio comunitario que yo hago". Además criticó le metodología utilizada por Farfán de llevar su investigación.

"Yo siempre digo que cuando la gente que no es periodista se la quiera dar de investigador, saber cuáles son las nociones básicas de la investigación (...). Por eso tienes que verificar para que no patines y así no caigas en lo que es difamación", afirmó la conductora.

Magaly afirma si haber ido a la parroquia mostrando pruebas de lo que hace. (Difusiòn)

Según la 'Urraca', esta tarea fue asignada como parte de sus funciones y se lleva a cabo en un lugar reservado específicamente para asegurar su privacidad durante el desarrollo de estas actividades burocráticas.

Magaly anuncia demanda contra Jefferson Farfán

La conductora ha confirmado que ya dispuso de su defensa legal inicie las acciones correspondientes contra el exjugador de la selección peruana Jefferson Farfán por la difusión de su reportaje.

"Mis abogados están instruidos para que inicien las acciones legales correspondientes después de ese pseudo reportaje mentiroso de ayer", afirmó muy molesta la "Urraca".

Asimismo la periodista no entiende porque Jefferson Farfán se ha ensañado con ella desde hace varios meses, ya que no comprende las razones de su actitud y del porque tiene que llegar a mentir en estas circunstancias, a pesar de ello la popular "Urraca" dijo que ella siempre está tranquila y en paz consigo mismo.

La popular "Urraca" no entiende el odio que tiene Jefferson Farfán contra ella. (Difusiòn)

Magaly responde a los que respaldaron el reportaje

Además la periodista aprovechó también le respondió a algunas figuras del espectáculo que estuvieron apoyando el reportaje de Jefferson Farfán, como Alejandra Baigorria, Nicola Porcella, Said Palao y Mario Irivarren.

"Siempre sucede eso. Siempre se juntan todos y hacen grupo de fuerza. No se dan cuenta que incluso en desventaja, porque yo me defiendo sola, soy más", manifestó la periodista.

Con ello la bronca entre el ex delantero y la conductora tiene para rato ya que ahora este tema podría trasladarse nuevamente a los tribunales.