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Alianza busca estabilidad

Carlos Álvarez se reunió con Keiko Fujimori: "Se requiere mano de hierro contra los delincuentes"

El excandidato presidencial se reunió con la presidenta electa Keiko Fujimori. Durante el encuentro, ambos dialogaron sobre la creciente crisis de seguridad ciudadana que afecta al país.

El comediante se reunió con Keiko Fujimori.
El comediante se reunió con Keiko Fujimori. (Composición Exitosa)

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 07/07/2026

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El excandidato presidencial Carlos Álvarez sostuvo una reunión clave con la presidenta electa Keiko Fujimori para abordar la situación de inseguridad ciudadana que enfrenta el país. Este encuentro destacó la necesidad de buscar soluciones inmediatas ante la ola criminal que impacta la economía.

Estrategias frente a la criminalidad

Según el cómico, la delincuencia genera un sentimiento constate de pánico y temor en la población. Esta situación ha provocado el cierre de miles de pequeños negocios y bodegas, afectando directamente la estabilidad laboral y económica de los ciudadanos más vulnerables.

"Se requiere no solo mano dura, sino mano de hierro contra los delincuentes, además de fomentar valores, principios y educación para fortalecer el rol fundamental de la familia en la protección contra la delincuencia y el peligro que representan las drogas en nuestra sociedad", declaró el excandidato.

Asimismo, subrayó para Canal N que la lucha contra el crimen debe ser integral y constante. Propuso implementar medidas que trasciendan la simple fuerza policial,  enfocándose en la prevención mediante la educación y el refuerzo de valores. Esta estrategia busca proteger a los jóvenes peruanos integrando familias.

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Respaldo a la estabilidad económica

La reunión también sirvió para confirmar el apoyo hacia la continuidad de Julio Velarde en la presidencia del Banco Central de Reserva. Esta decisión es vista como un pilar fundamental para asegurar la estabilidad del sol peruano frente a los desafíos financieros.

"La ratificación de Julio Velarde es una situación muy positiva para el país, ya que permite mantener la estabilidad de la moneda durante más de veinte años, consolidándola como la divisa más estable de toda la región frente a cualquier incertidumbre económica que pueda surgir próximamente", afirmó.

El respaldo a la gestión del BCR busca enviar un mensaje de calma a los mercados nacionales e internacionales. La continuidad de un equipo técnico sólido es percibida como una medida estratégica para garantizar la confianza de los inversores y proteger los ahorros.

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Dicha alianza pretende consolidar una estructura de gobierno que priorice la inseguridad ciudadana y la estabilidad económica como ejes centrales. La colaboración entre los sectores políticos es fundamental para afrontar los retos que atraviesa el país, promoviendo el desarrollo sostenible.

El diálogo entre Carlos Álvarez y la actual mandataria electa marca una etapa de trabajo conjunto enfocada en la seguridad ciudadana y la estabilidad económica del país. Estas acciones buscan implementar cambios concretos que permitan recuperar la paz social y fortalecer la confianza en las ciudadanas.

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